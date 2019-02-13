Mahrem yapılanmadan 44 FETÖ’cüye kelepçe

BUGÜN NELER OLDU

Tekirdağ'da FETÖ'nün TSK'daki 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik operasyonda; 16 muvazzaf asker, 2 mahrem imam, 2 eski asker hakkında gözaltı kararı verildi.Kütahya merkezli 7 ilde askeri mahrem yapılanmaya yönelik operasyonda 11 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ByLock operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 57 şüpheliden 25'i yakalandı.Ankara'daki iki ayrı FETÖ operasyonunda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 18 şüpheliden 12'si yakalandı. Örgütün mahrem imamı oldukları ileri sürülen zanlılardan birinin öğretmen, diğerinin ise Hazine uzmanı olduğu öğrenildi.Kocaeli merkezli 7 ilde, TSK'daki mahrem yapılanmaya karşı yürütülen soruşturmada 12 kişi gözaltına alındı.Tokat'ta FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonda ise 2 muvazzaf astsubay ve 7 askeri öğrenci gözaltına alındı.Eskişehir merkezli 3 ildeki operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.Erzincan'da mesleklerinden ihraç edilen 9 öğretim görevlisi tutuklandı.Elazığ ve Kırıkkale'de TSK mahrem yapılanmadan 2 asker tutuklandı.Bu arada FETÖ'nün yargıya yerleştirdiği ilk 7 isim arasında sayılan eski Yargıtay üyesi Mehmet Uslu, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ndeki duruşmada, terör örgütü üyeliği suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.