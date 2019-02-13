Motor testi sırasında kaza meydana geldi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Çekmeköy'de bir sitenin bahçesine zorunlu iniş yaparken düşen 4'üncü Kara Havacılık Alayı'na ait UH-1 tipi askeri helikopterle ilgili inceleme sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, askeri kaynaklara dayandırdığı açıklamasında helikopterin motor testi sırasında kaza kırıma uğradığını bildirdi. Helikopterin enkazı dün olay yerinden kaldırıldı. Ankara'dan kaza kırım ekibi de parçaları tek tek inceledi. Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan'ın ailesine taziye ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Akar, "Hem eğitimde, hem bakımda, hem de diğer faaliyetlerde başarılı olan arkadaşlarımız maalesef elim bir kaza sonucu şehitlik mertebesine eriştiler. Bugüne kadar yaptıkları, silahlı kuvvetlerimize katkıları hiçbir zaman unutulmayacak. İnşallah bunlar son olacak. Bu konuda aldığımız tedbirler her geçen gün artmakta" dedi.Güvenlik uzmanları kazanın, helikopterin yaşından kaynaklandığına ilişkin tartışmaları değerlendirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan tüm hava araçlarının hem birlik hem de fabrika seviyesi bakımlarının uluslararası standartlarda yapıldığını aktaran güvenlik uzmanları, kazanın helikopter modelinin eski olması nedeniyle yaşandığı iddialarının yanlış olduğunu ifade etti. Uzmanlar araçların her parçasının kontrolden geçirildiğini, bu parçaların, kimyasal ve mekanik yöntemler kullanılarak temizlendiğini, tahribatsız muayene yöntemleriyle gözle görülmeyen çatlakların dahi tespit edildiğini vurgulayarak "Hava platformlarının yaşı olmaz. Kazanın nedeni teknik inceleme sonrasında belirlenebilir. UH-1 helikopterleri dünyada 60'tan fazla ülkenin orduları tarafından kullanılmakta" dedi. AA