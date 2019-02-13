Partililerin tepki yürüyüşü sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yeniden CHP'nin Maltepe Belediye Başkanı adayı olarak açıklanmasının ardından yönetim kurulunun istifa kararı aldığı CHP Maltepe İlçe Teşkilatına üye bir grup, Ankara'ya yürüyüşüne devam ediyor. Yürüyüşün dünkü etabını Derince ilçesinin Çenesuyu mevkisinde tamamlayan grup, polis ekiplerinin güvenlik uyarısı nedeniyle güzergâhın bir bölümünü araçlarla geçtikten sonra Seka Park'ta toplandı. CHP Maltepe Belediye Meclis Üyesi Mehmet Türkyılmaz, beşinci gününde yürüyüşün sürdüğünü söyledi. AA