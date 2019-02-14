Ataşehir’in imar sorunu çözülüyor

BUGÜN NELER OLDU

Ataşehir'in yıllardır kronik sorunu haline gelen imar problemi çözüme kavuşuyor. İmar müjdesini Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem verdi.Barbaros Mahallesi'nde seçim çalışmalarında bulunan İsmail Erdem, "40 yıllık Yenisahra ve Barbaros mahallelerimizin 1/5000 ve 1/1000 imar planlarını cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediyemiz'in meclisinden çıkaracağız. Bölgemiz maalesef yıllardır ihmal edilmiş. Yıllardır beklenen imar maalesef çıkarılamamıştır. Bizler devreye girdik. Büyükşehir Belediye İmar Komisyonumuz ile beraber ön görüşmelerimizi yaptık. Arkasından da İmar Daire Başkanlığı ve Planlama Müdürlüğü ile beraber son 25 gündür Büyükşehir ekibi çalışarak bugün meclisin gündemine alındı. Cuma günü Yenisahra ve Barbaros Mahallemizin 40 yıldır beklenen imarları çıkmış olacak" dedi.