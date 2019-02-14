Çılgın Türkler iş başında

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde düzenlenen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk ekibinin kıtadaki seyri devam ediyor."Bilim ve barış kıtası" Antarktika'nın King George Adası'ndan demir alan Türk ekibi, karla kaplı dağlarla buz parçalarının çevrelediği Gerlache Boğazı ile Lemaire Kanalı'ndan geçerek Türk Bilim Kampı'nın kurulacağı Horseshoe Adası'na doğru yol aldı.3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan bilim insanları, kutup biyoçeşitliliği, canlı bilimleri, ekoloji ve deniz bilimleri gibi farklı alanlardaki çalışmalarını "beyaz kıtaya" taşıdı. "Bilim ve barış kıtası" diye adlandırılan Antarktika, böylece Türk bilim insanlarının araştırmalarına laboratuvar oldu. Araştırma projeleri için rotaları üzerindeki deniz sularından, karadan ve kıtadaki canlılardan örnekler alan bilim insanları, Antarktika'nın soğuğunda ve zorlu coğrafyasında araştırmalarını sürdürdü.Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Başar, sefer kapsamında iki bilimsel araştırma projesi için kıtadan örnekler aldığını söyledi.Başar, "Denizde yapılan çalışmada besin zinciriyle ilgili araştırmalar yapılıyor. Karada yaptığımız çalışmalar ise sularından sedimentgöl örnekleri alınarak gerçekleştiriliyor. Bu örneklerle kirlilik konusunda çalışmalar yürütülüyor. Aldığımız örnekleri belirli şartlarda muhafaza ederek Türkiye'ye analiz edilmek üzere götüreceğiz. Elde edeceğimizi sonuçlar bilimsel çalışmalara katkı sunak" dedi.Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Serçe ise sefer kapsamında ziyaret ettikleri bölgelerden bitki, toprak ve tohum örnekleri aldıklarını belirtti. Serçe "Öncelikle değişik bölgelerden örneklediğimiz bitkilerde biyoçeşitliliğe çalışmak istiyoruz. Daha sonra bazı karşılaştırmalı çalışmalar yaparak ülkemizde yer alan türlerle yakınlık ve farklılıklarını araştırmak istiyoruz" diye konuştu.İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sevil Deniz Yakan Dündar, denizdeki canlılara zarar vermeyecek pasif örnekleyiciler kullanarak kıtadaki kirletici miktarının tespitine yönelik çalışma yaptıklarını vurgulayarak "Her ne kadar sanayiden ve insan yerleşiminden uzak olsa da Antarktika'da bile belli oranda kirletici çıkacağını düşünüyoruz" dedi. Dündar ile aynı fakültede görev yapan Burak Karacık da "Deniz kabuklularında insan etkisiyle oluşan kirleticilere bakıyoruz. Ayrıca, dipten çamur alıyoruz ve bu çamur örneklerini inceliyoruz" diye konuştu.ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Korhan Özkan, kutup ekosistemlerinin yoğun bir değişim altında olduğunu, bu değişime verdikleri tepkileri anlamak için de söz konusu sistemlerin iyi tanınması gerektiğini anlattı. Kutup ekosistemlerinin tanınmasında besin ağının önemine işaret eden Özkan, "Amacımız odak ekosistem ve organizmaların besin ağındaki yerini tanımlayabilmek. Örneğin seçilen üreme alanlarında penguen ya da fok kolonilerine uğrayarak canlıların dışkılarından örnekler alıyoruz. Dışkılarındaki DNA kalıntılarından bunların neleri yediklerini daha iyi anlamayı umuyoruz" diye konuştu.Deniz Biyoloğu Dr. Selahattin Ünsal Karhan DNA metoduyla biyolojik çeşitliliğin araştırılmasına yönelik olduğunu belirterek "Amacımız Antarktika'nın biyolojik çeşitliğiyle ilgili bilgi dağarcığını zenginleştirmek, veri tabanını genişletmek. Ayrıca küçük eklem bacaklılardan bir grubun örneklerini topladık. Genetik çeşitlilikler ve popülasyonları arasındaki gen alışverişlerini inceleyeceğiz" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında kıtaya giden bilim insanları ile telefon görüşmesinin görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı. Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ile telefonda konuşan Varank, "Seneye kendi gemimizle oraya gelebilirsek, bu işler daha kolay olur. Herkese Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletin. Hanımefendi de kadın bilim insanları ile ilgili bir tweet attı ve sizi andı, onların da size selamları var" dedi. ANKARA