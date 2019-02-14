Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre söz konusu anlaşmaların yeri, imza ve yürürlük tarihleri şöyle:
|Anlaşmanın İmza Tarihi ve Yeri
|Anlaşmanın Adı
|Anlaşmanın Yürürlük Tarihi
|15 Kasım 2018
|"2015 Yılı Türkiye için Yıllık Aksiyon Programına Ait Finansman Anlaşmasına 1 No'lu Değişiklik" ve Notalar
|21 Aralık 2018
|6 Mayıs 2015 İstanbul
|"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması"
|27 Kasım 2018
|26 Nisan 2013 Almatı
|"Türkiye Cumhuriyeti'ne Şanghay İşbirliği Örgütünün Diyalog Ortağı Statüsü Tanınmasına ilişkin Muhtıra"
|13 Haziran 2017