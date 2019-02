Ekonomik tetikçilere Osmanlı tokadı vuracağız

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Başkent Voleybol Salonu'nda düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşması'na katıldı. Ardından Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplu açılış törenine katılan Erdoğan gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan özetle şunları söyledi:Yurt içi ve yurt dışından yapılan her hücuma sizlerle birlikte göğüs gerdik. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük... Sıkıntılarımız elbette var. Ekonomik saldırılar nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadık. Milletimiz, esnaf ve sanatkârlarımız ile birlikte mücadele yerine fırsatçılık yapmaya kalkanlar var. İşte biz meydanı bunlara bırakmadık.Fırsatçılar her yerde karşımıza çıkabilir, siyasette de, ticarette de bunlara karşı mücadele ettik. Milletimiz günlük hayatını etkileyen bu fırsatçılara karşı çok öfkelidir, biz de öfkeliyiz. Bunun için tanzim satışların kurulmasına karar verdik. Bu simsarların mal satmasını engellemek için bunu yaptık. Bu simsarların vatandaşımıza yüksek fiyattan mal satmasını engellemek için bu kararı aldık.Bundan sonraki süreçte ilgili bakanlarımız ile oturup konuşup bu işleri belki de belediyelerimizin koordinesinde sizlerle birlikte en ücra köşelerine kadar yapma adımlarını da atabiliriz. Seçimden sonra konuşup yol haritası belirleyebiliriz. Bizim derdimiz halkımıza, vatandaşımıza ucuz ürünü satabilmektir. Sadece domates, patates değil, fahiş fiyat artışlarının olduğu temizlik ürünleri ve bakliyata da genişletmeyi düşünüyoruz.Buna karşılık birileri fırsatçılıkta ısrar ediyor, 'Biz de kendi tedbirlerimizi alırız" dedik. Tanzim satış noktalarında uygun fiyata meyve sebze satışına başladık. Amacımız asla esnafa rakip olmak değildir. Biz sadece fırsatçılara derslerini vermek için bu yolu açtık. İşlerin normale döndüğünü, milletimizin sırtına kene gibi yapışan fırsatçıların yola geldiğini gördüğümüzde artık bu tür yöntemlere ihtiyaç kalmayacaktır. Biz esnafımızın, sanatkârımızın ekmeğiyle oynamıyoruz. Tam tersine milletimizin ekmeğiyle oynayanlara derslerini veriyoruz, yaptığımız budur.Nasıl hep birlikte terör örgütlerinin başını ezdiysek, ülkemizi kuşatmaya çalışanlara, ekonomik terör estirenlere şimdi dersini vermeliyiz. İnşallah bu ekonomik tetikçilere de sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız. 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarını seçmekle kalmayacağınıza, aynı zamanda işte bu fırsatçılara, bu millet düşmanlarına da hak ettikleri dersi vereceğinize inanıyorum.Geçmişte ben de gıda sektöründe esnaflık yaptım. Bu sıfata, bu şerefe nail olmuş bir kardeşiniz olarak sizleri en iyi ben anlarım. Sizlerle her zaman fırsat buldukça bir araya gelmeye önem verdim. Sizlerle içtiğim bir bardak çayın, yapmış olduğum sohbetin özellikle keyfini inanın bana başka bir yerde bulamadım, bulamıyorum.Biz, esnaf kredilerinin faiz oranını yüzde 47'den, yüzde 4-5 ile yüzde sıfır seviyesine kadar indiren iktidarız. Esnaflarımızın kullandıkları kredilere sağladığımız faiz süspansiyonunu yüzde 20'den, yüzde 50 ile yüzde 100 arasına çıkartarak, sizlerin faiz yükü altında ezilmenizin önüne geçtik. Şu anda esnaf ve sanatlarımız 200 bin lira ile 500 bin lira arasında kredi kullanabilmektedir. Bugüne kadar sadece Türkiye esnaf ve sanatkarlar kredi kooperatifleri aracılığıyla 2 milyon esnafımıza 100 milyar lira kredi verdik.16 Nisan referandumunda milleti denize dökmekten bahsedenler vardı. Şimdi de mezar kazmaktan bahsediyorlar. Televizyon ekranlarından yorumcuları, sözde sanatçıları aracılığıyla size, bize, milletimizin, inanç ve değerlerine olmadık hakaretler ediyorlar. Geçenlerde birisi şahsımı, bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipe götürmekle, zehirlemekle, darbeyle tehdit edecek kadar zıvanadan çıktı.AŞTİ ve ODTÜ arasındaki 5 kilometrelik batı hattı, Dikimevi'yle NATA-VEGA arasındaki 10 kilometrelik doğu hattıyla ANKARAY'ı toplam 15 kilometre uzatacağız. Böylece Mamak'a raylı sistemi getirecek, diğer ilçelerimizle bağlamış olacağız.24 Haziran'dan nasıl alnımızın akıyla çıkmışsak 31 Mart seçimlerinden de tarihi bir zaferle çıkmamız şart. CHP'nin başını çektiği yıkım ittifakı 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor. 31 Mart'ta millete ders vermek için, sizlerle hesaplaşmak için adeta gün sayıyorlar. Yanlarına kimi almışlar? Kandil'den verilen emirle bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'yi almışlar, İYİ Parti'yi almışlar, Saadet Partisi'ni almışlar dörtlü bir ittifakla karşımızdalar ve bu zillet ittifakı, illet ittifakı. Biz ise Cumhur İttifakı'yız.SOKAK terörüyle Gezi'de, emniyet-yargı eliyle 17-25 Aralık'ta, tankla tüfekle uçakla 15 Temmuz'da başaramadıklarını kirli pazarlıklarla yapmaya çalışıyorlar. 3-5 oy fazla alabilmek için gittiler terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla pazarlığa oturdular. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti olmakla övünen CHP'de delegelerden, bu partiye gönül veren üyelerden ziyade, Kandil'deki terör baronlarının sözü geçiyor. Bu partinin çoğu belediye başkan adaylarını maalesef partililer, delegeler değil lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor. Öyle ki CHP Genel Başkanı'nın yardımcıları, yakın mesai arkadaşları dahi bu duruma, partinin bu savruluşuna isyan etmeye başladı.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda esnaf duası yaptırdı. Erdoğan'a, Elif harfi üzerine esnaf duası yazılı bir hediye armağan edildi. Ayrıca Erdoğan'a, üzerinde esnaf duası bulunan afiş imzalatıldı.