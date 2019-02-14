Marmaray kazısında çıkan eserler müzede sergilenecek

BUGÜN NELER OLDU

Meclis tören salonunda dün gösterimi yapılan "Troya Hazineleri-Asırlık Hasret" belgeselini izleyen TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'a kazandırılacak yeni müzenin müjdesini verdi. Gösteriden önce konuşan Yıldırım, "İstanbul'da Marmaray'ın temelini 2004'te attık, 2013'te tamamladık. Sebep, sadece 5 sene Yenikapı istasyonu ağırlıklı olmak üzere tüm istasyonlardaki kazılarda İstanbul'un tarihinin 2 bin 500 yıldan 8 bin 500 yıla kadar gittiğini gördük. O kadar çok arkeolojik malzeme çıktı ki sergileyecek mekân yok. Bir yerde muhafaza ediyoruz. Neyse ki Yenikapı'da müze yapılacak onun projesi de hazır. İnşallah yeni dönemde yapmak birilerine nasip olur" dedi.Bu güne kadar çok sayıda kültür hazinemizin yurtdışına kaçırıldığını belirten Yıldırım, şunları söyledi: "Bunların iadesi de o kadar kolay olmuyor. Hukuk mücadelesi gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Yüzlerce eserin ülkemize geri getirilmesi kararlı ve sabırlı çalışmaların sonucudur. Temenni ederim, gelecek yıllarda St. Petersburg Müzesi'nde olduğu tespit edilen Troya hazineleri de ülkemize, ait olduğu yere gelmiş olur."