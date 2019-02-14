Mart ayında 8 bin bekçi alınacak

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mart ayında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkacaklarını açıkladı. Bakan Soylu, Ankara'da bir otelde düzenlenen "Asayiş Suçları ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı"nın açılışına katıldı. Devletin güvenlik unsurunu görünür kılmak, bu sayede suçluya alan bırakmamak istediklerini vurgulayan Soylu şu bilgileri verdi: "Halihazırda 11 bin 382 bekçimiz görev başındadır. 8 bin 670 bekçimizin de atamaları yapıldı. Bin 620 arkadaşımızın da sağlık raporu ve güvenlik soruşturma süreçleri devam etmektedir. 10 bin 300 arkadaşımız bu ayın sonu itibarıyla görevlerine Türkiye'nin bütün vilayetlerinde başlayacaklardır. Ama bununla da yetinmiyoruz, mart ayı başında 8 bin bekçi alımı için de yeniden ilana çıkıyoruz."