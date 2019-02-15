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adayı , karanfil eşliğinde ’e talip oldu

Belediye Başkan Adayı , 14 Şubat Sevgililer Gününde Bağdat Caddesinde halka açık ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 15.2.2019 17:56 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 18:00
AK Parti adayı Özgül Özkan Yavuz, karanfil eşliğinde Kadıköy’e talip oldu

Kendisi de uzun yıllardır Moda'da yaşayan bir Kadıköylü olan Özgül Özkan Yavuz, "Kadıköy Sana Talibim" pankartıyla adaylıktaki iddiasını ortaya koydu. AK Partili aday Yavuz, 14 Şubat Sevgililer Günü anısına Kadıköy iskelesine inenleri karanfillerle karşıladıktan sonra hemşehrileri ile Bağdat Caddesi'nde kurulan stantta bir araya geldi.

Ak Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, Kadıköy'de 14 Şubat Sevgililer Günü anısına karanfil dağıttı ve Kadıköylülerin sorunlarını, taleplerini dinledi.

Burada halkın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Özgül Özkan Yavuz'a, her yaştan Kadıköylü büyük ilgi gösterdi. Özgül Özkan Yavuz, yaşam kalitesini daha da yükselterek "Mutlu bir Kadıköy" yaratmak amacıyla yola çıktıklarını ve sorunları halkla el ele vererek en kısa zamanda çözeceklerini vurguladı.

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AK Parti adayı Özgül Özkan Yavuz, karanfil eşliğinde Kadıköy’e talip oldu
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