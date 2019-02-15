Bazıları çatışma sürsün istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Üçlü zirvenin açılışında konuşan Başkan Erdoğan, İran'da gerçekleşen saldırıyla ilgili taziyelerini ileterek, şunları söyledi:"Kritik bir dönemde kritik bir zirve icra ediyoruz. 8 yıldır silahların ve bombaların gölgesinde hayata tutunmaya çalışan Suriye halkı bizden kalıcı siyasi çözüm bekliyor. Astana platformu Suriye'de akan kanı sona erdirilmesi için somut çözümler üreten en başarılı girişim. Biz nasıl Suriye'de akan kanı durdurmak için mücadele veriyorsak, başkaları da çatışmaların sürmesi için gizli, açık çalışıyor. Şimdiye kadar bu çevrelere bekledikleri fırsatı vermedik. Şair Sadi Şirazi, 'Hakiki dost saadet zamanında değil, sıkıntılı zamanda el tutan kimsedir' buyuruyor. Türkiye olarak biz de Suriye halkının en zor zamanlarında yanında olduk."Rusya lideri Putin de konuşmasında "İdlib'teki gerginliğin azaltılması konusunda anlaşmamız gerekiyor. Fakat bu da İdlib'te teröristlerin varlığına katlanmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik meseleleri ancak ve ancak ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü şartıyla çözüme bağlanabilir" dedi.İran lideri Ruhani, Suriye'nin az sayıdaki bölgesi dışında güvenlik ve istikranın sağlandığını belirterek, bu durumun İdlib ve Fırat'ın doğusuna da yayılması gerektiğini belirtti. Ruhani, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmelerle ilgili Türkiye'nin endişelerini anladıklarını ve bu endişelerin giderilmesinin en kalıcı yolunun Suriye hükümetiyle işbirliği yapılması olduğunu söyledi.