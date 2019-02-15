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Bu haine az bile

Ercan TOPAÇ
ERCAN TOPAÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019
Bu haine az bile
Tunceli'de polis merkezine saldırırken öldürülen iki teröristin cesedine ilk koşan, teröristleri ambulansa alarak cenazelerini gömen HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Milletvekili Önlü hakkında 4 Eylül 2015 günü Tunceli merkez Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi Amirliğine yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan silahlı ve bombalı saldırı sonucu öldürülen teröristleri sahiplendiği, teröristlerin ambulansa konulmasında aktif rol oynadığı ve terörist Baran Çetinkaya'nın cenazesine katıldığı iddiasıyla yargılanıyordu.
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Bu haine az bile
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