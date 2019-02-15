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ilçe yönetimi istifa etti

Uzun süredir tüm teşkilatlarında büyük sıkıntı yaşayan 'den şok bir haber daha geldi. 'de, CHP İlçe Başkanı Niyazi Yeloğlu ve partinin ilçe yönetimi, görevlerinden istifa etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 16:41
CHP Bandırma ilçe yönetimi istifa etti

Partinin Bandırma İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP'nin ilçe yönetiminin istifa ettiği kaydedildi.

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Yeni görevlendirilecek yönetim kuruluna başarılar dilenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçe yönetimi olarak, yerel seçimler sürecinde CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in, belediye meclis üyelerini belirleme ve seçim çalışmalarında, belediye başkan adayı Tolga Tosun'a yaptığı baskılar sonunda gelinen noktada, sağlıklı bir çalışma ortamı kalmaması nedeniyle 11 ilçe yönetim kurulu üyesinin görevlerinden istifa etmesi sonucu yönetim kurulu düşmüştür."

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CHP Bandırma ilçe yönetimi istifa etti
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