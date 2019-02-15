İstanbul'daki fuhuş operasyonu: 20 şüpheli adliyede

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince, 12 Şubat Salı günü İstanbul'daki 31 adrese düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TAM 35 KADIN AYNI YERDE

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının suç örgütü kurmak, suç örgütüne üye olmak, bir kişiyi fuhşa sevk etmek ile fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 12 Şubat'ta 20 şüphelinin yakalanmasına, fuhşa zorlanan 35 yabancı uyruklu kadının kurtarılmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

FUHUŞ YAPTIRANLAR ARASINDA 18 YAŞ ALTINDA BİLE VAR!

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerine Anadolu Yakası'nda 7 ilçede belirlenen 31 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen ve biri 18 yaşından küçük 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonlarda zorla fuhuş yaptırıldıkları belirtilen yabancı uyruklu 22 kadın ile baskın yapılan adreslerde bulunan 30 kişi de yakalanmıştı.

TABANCADAN SAHTE KİMLİĞE YASADIŞI BİRÇOK MATERYAL...

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca ve 3 şarjör ile 107 fişek, otomatik tüfek 2 şarjör ile 106 fişek, Samuray kılıcı, kuru sıkı tabanca, şarjör ile 8 fişek, kadınlara ait 9 pasaport, 4 yabancı kimlik, sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı, 5,8 gram uyuşturucu madde, fuhuş ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 275 lira, 500 bin lira tutarında 5 senet, 48 cep telefonu, 50 sim kart, 2 hafıza kartı, 2 taşıyıcı bellek ve fuhuş ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 otomobil ele geçirilmişti.

Suç örgütü üyelerinin, sosyal medya üzerinden çocuk bakıcılığı ve ev hizmetlisi iş ilanıyla Türkiye'ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınların, pasaportlarına el koyarak fuhşa zorladıkları, bazı kadınlara da senet imzalatarak borçlandırdıkları öğrenilmişti.

Zorla fuhuş yaptırıldıkları belirtilen 22 kadın da emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilmişti.