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Projelerimiz Sarıyer’de işsizliğe çözüm olacak

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019
Projelerimiz Sarıyer’de işsizliğe çözüm olacak
AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve belediye çalışanlarını ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada Sarıyer'le ilgili projelerinin işsizliğe çözüm olacağını belirten Bayraktar "İstihdam oluşturmak için önce alt yapısını hazırlamak gerekiyor. Ekmezseniz biçemezsiniz. Sarıyerli gençlerimizi iş sahibi yapmak için Sarıyer'i önce sporun, kültürün, sanatın, ticaretin, bilim ve teknolojinin merkezi yapacaksınız. Sonra da ektiğinizi biçeceksiniz" dedi.
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Projelerimiz Sarıyer’de işsizliğe çözüm olacak
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