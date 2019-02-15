Projelerimiz Sarıyer’de işsizliğe çözüm olacak

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AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve belediye çalışanlarını ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada Sarıyer'le ilgili projelerinin işsizliğe çözüm olacağını belirten Bayraktar "İstihdam oluşturmak için önce alt yapısını hazırlamak gerekiyor. Ekmezseniz biçemezsiniz. Sarıyerli gençlerimizi iş sahibi yapmak için Sarıyer'i önce sporun, kültürün, sanatın, ticaretin, bilim ve teknolojinin merkezi yapacaksınız. Sonra da ektiğinizi biçeceksiniz" dedi.