Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Murat Hazinedar CHP'den istifa etti

Son dakika: 'den istifa etti

eski Belediye Başkanı 'ın CHP'den istifa ettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 15.2.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 16:45
Son dakika: Murat Hazinedar CHP'den istifa etti

Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar CHP'den istifa etti. Açıklamasında Kılıçdaroğlu için sert göndermelerde bulunan Hazinedar "Artık değişimle bir ilgileri kalmadı" dedi.

site:sabah.com.tr murat hazinedar ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

"CHP'NİN İÇİNDEKİ SORUNLU SİYASET ANLAYIŞI..."

CHP'nin içindeki sorunlu siyaset anlayışına karşı yılmaz bir şekilde yıllarca mücadele ettim. Aynı mücadeleyi bu sefer, parti içinde değil dışında, halkın yararına gerçekleştirmek için 2013'te davet üzerine CHP'ye üye olurken umutlarım milletimiz adına yeniden yeşermişti.' (...)

"CHP'DEKİ HASTALIKLAR DEVAM EDİYOR"

CHP'de Murat Hazinedar istifa etti!

Ancak tüm bunlara rağmen aynı hastalıklar CHP'de devam etmektedir. Kurucu felsefenin simgesi 6 okundan birisi olan devrimcilik ilkesi değişimcilik şeklinde dahi bulunmamaktadır.

İstanbul’da 12 PKK’lı yakalandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Murat Hazinedar CHP'den istifa etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN