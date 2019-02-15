Son dakika: Murat Hazinedar CHP'den istifa etti

Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar CHP'den istifa etti. Açıklamasında Kılıçdaroğlu için sert göndermelerde bulunan Hazinedar "Artık değişimle bir ilgileri kalmadı" dedi.

"CHP'NİN İÇİNDEKİ SORUNLU SİYASET ANLAYIŞI..."

CHP'nin içindeki sorunlu siyaset anlayışına karşı yılmaz bir şekilde yıllarca mücadele ettim. Aynı mücadeleyi bu sefer, parti içinde değil dışında, halkın yararına gerçekleştirmek için 2013'te davet üzerine CHP'ye üye olurken umutlarım milletimiz adına yeniden yeşermişti.' (...)

"CHP'DEKİ HASTALIKLAR DEVAM EDİYOR"

CHP'de Murat Hazinedar istifa etti!

Ancak tüm bunlara rağmen aynı hastalıklar CHP'de devam etmektedir. Kurucu felsefenin simgesi 6 okundan birisi olan devrimcilik ilkesi değişimcilik şeklinde dahi bulunmamaktadır.