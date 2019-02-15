Tandırda yakmış olabilirler

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2018 Faaliyet Raporu yayınladı. Raporda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin çarpıcı detaylara yer verildi. Olay günü başkonsolosluk konutundaki tandırın yakıldığına dikkat çekilen raporda, bin dereceye ulaşabilen tandırın bu derecede yakılması halinde DNA'dan tek bir zerre bırakmadığına vurgu yapıldı. Raporda "Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü aslında 'Tecrübeyle temizlenmiş mekanlarda' iz aradı" denildi.Olay günü başkonsolosluğa giriş yapan 15 kişilik infaz ekibinin içinde yüksek lisans tezini "Kemikten elde edilen DNA analizi" üzerine yapan Suudi İçişleri Bakanlığı Adli Tıp Uzmanı Tabip Yarbay Salah Mohammed A. Tubaigy'in bulunduğu belirtildi. İnfaz timinin Kaşıkçı'yı öldürdükten sonra konuta 32 porsiyon pişmemiş et sipariş edildiği aktarılan raporda, "Tandırda et pişirmek önceden yapılan planların bir parçası mıydı? Soruların hepsi aydınlatılacak" denildi.Raporda Kaşıkçı'yı kapıda bekleyen görevlinin anında içeriye bilgi verdiği belirtilerek "Aynı görevli Hatice Cengiz'i gördüğü halde içeriye söylemiyor. Bahsetmiş olsa belki infaz durdurulurdu. Belki de Hatice Cengiz nişanlısının ardından ikinci kurban olacaktı" denildi.