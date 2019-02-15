Terör koridoruna asla izin vermeyiz

Suriye meselesinin çözümü amacıyla Astana sürecinin garantörleri Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi'nin dördüncüsü dün Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde Sanatoryum Rus'ta düzenlenen zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani katıldı. 1 saat 10 dakika süren zirvenin ardından üç lider ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

Ne İdlib'de, ne de Suriye'nin başka bölgelerinde yeni insani krizlerin, dramların yaşanmasını istemiyoruz. Kimi ülkelerin kışkırtmalarına rağmen İdlib'de sükunetin muhafazası için çaba harcadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'de 3'lü Suriye Zirvesi'nde konuştu

REJİM ATEŞKESE UYMALI

İdlib muhtırasıyla üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Rejimin ateşkese uymasını bekliyoruz. Bölgedeki provokatif girişimlere karşı ortak mücadele edeceğiz.

Sayın Trump'ın aldığı çekilme karar gerçekleşmesi halinde son derece önemli. Çekilme sürecinin PYD/YPG ve DEAŞ'ın istismar edeceği güç boşluğuna mahal vermeden yürütülmesi şart.







ABD'nin bu geri çekilme ifadeleri Sayın Trump'a ait. Fakat Trump'ın mesai arkadaşları aynı düşünceleri paylaşmıyor. Çekilme için nisan, mayıs konuşuluyor. Ne olacağı meçhul.

Terörün sonu hezimettir. Gerek ülkemizi, gerekse İran'ı hedef alan terör örgütleri eninde sonunda kaybetme mahkumdur. Güvenli bölge terör örgütlerinin serpilip büyüyeceği bir alan olarak tahayyül edilmemeli. Güney sınırımız boyunca bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz. Bu yönde atacağımız adımlara Astana ortaklarımızın desteğini bekliyoruz. 98'deki Adana Mutabakatı çerçevesinde de geleceğimizi buna göre yorumladığımızı da ifade etmek istiyorum.







DEREDE BOĞULAMAYIZ

Üç garantör ülke olarak siyasi çözüm yolunda ciddi mesafe aldık. Siyasi çözüm umutları daha önce hiç bu kadar filizlenmemişti. Denizi geçmişken şimdi derede boğulamayız. Kaos ve sürdürülebilir istikrarsızlıktan beslenen çevrelere rağmen süreci başarıya ulaştırmalıyız.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgelerine bugüne kadar 310 bin Suriyeli geri döndü. Bu insanlar ülkemizin güvenli hale getirdiği alanlarda özgür bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Bu modelin Münbiç'e ve Fırat'ın doğusuna da tatbik edilebileceğine inanıyorum.







BAŞKAN ERDOĞAN:

Güvenli bölgelere konutlar yapalım

Suriye'ye yönelik insani yardımlarla ilgili bir soru üzerine, Batı'dan yeterli desteği almadıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Güvenli bölgeler oluşturalım ve o bölgelerde Suriyeli kardeşlerimize konutlar yapalım. Bu konutlarla, topraklarına dönmüş olsunlar. Bu imkanı sağlamak için de Batı, lafa gelince lafı yapıyor. Bakıyorsunuz Körfez'de çok konuşanlar var, konuşuyor. Para da bol. Silaha ve saireye çok ciddi rakamlar harcanıyor. Ama bu tür yerlere gelince şu anda beklenen rakamlar yok. Temennim odur ki harabeye dönmüş olan Suriye'yi yeniden ayağa kaldırırız" dedi.







RUSYA LİDERİ PUTİN

Teröristlerle mücadele etmeliyiz

Rusya Devlet Başkanı Putin ortak basın açıklamasında şunları söyledi: "Suriye'de barışın sağlanması ve yeniden inşa edilmesi için gerekli sürece Rusya, Türkiye ve İran sayesinde ulaşıldı. Üç ülke Astana formatında işbirliğini pekiştirmeye niyetlidir. Suriye'de çözüm, siyasi ve diplomatik yöntemle mümkün. İdlib'te çatışmasızlık bölgesinin kurulması geçici bir tedbir. Teröristlerin saldırıları cezasız kalmayacaktır. ABD askerlerinin çekilmesi olumlu bir adım olacak. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı. Bu hem İdlib, hem Fırat'ın doğusu için geçerli. Teröristler nerede olursa olsun mücadele etmeliyiz. Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz. Suriye ile Türkiye arasındaki anlaşmada ortak terörle mücadele prensipleri belirlenmiş. Bugünkü çalışma için temel oluşturabilir."

Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi'de 3'lü Suriye Zirvesi'nde konuştu

İRAN LİDERİ RUHANİ

Amacımız terörle mücadele ve Suriye'de barış

İran lideri Ruhani ortak basın açıklamasında İdlib'te kurulan mekanizmanın etkisi olmadığını belirterek, şunları söyledi: "İdlib Suriye'nin bir parçası ve teröristler buradan çıkarılmalı. Ortak amacımız terörle mücadele ve Suriye'de barış. ABD'nin çekilmesinde iyimser değiliz. ABD son 20 yılda bölgede her zaman bozucu rol oynadı. Suriye'nin tamamı Suriye milletine aittir. Üç garantör istikrarın sağlanması için çabalarına devam edecek."

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Soçi'de 3'lü Suriye Zirvesi'nde konuştu

BİR SONRAKİ ZİRVE TÜRKİYE'DE

Üçlü zirvede alınan kararlar yayımlanan ortak bildiri ile kamuoyuna duyuruldu. Bundan sonraki üçlü liderler zirvesinin Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, liderlerin kararlılık ifade ettikleri konular şunlar:

Terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişimi reddetmiş, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin milli güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durulacak.







"Heyet Tahrir Şam" terör örgütünün bölge üzerindeki kontrolünü artırma girişimlerini reddedildi. DEAŞ, Nusra Cephesi ile El Kaide ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı tüm diğer bireyler, gruplar, teşebbüsler ve oluşumların ortadan kaldırılması için işbirliği sürdürülecek.

Suriyeliler'in huzurlu bir hayata yeniden kavuşmaları ve acılarının hafifletilmesi için çabalar sürdürülecek.

Bu arada liderler, zirvenin ardından çalışma yemeğinde bir araya geldi. Bu yemeğinin ardından gerçekleştirilen görüşmeye ise Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin yanı sıra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko da katıldı.