BUGÜN NELER OLDU

AK Parti, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Twitter üzerinden '"Vatanımız, milletimiz, sevgilimiz bizim" etiketiyle bir video yayınladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği klipte, "Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim. Sonra sen gelmelisin dilimin ucuna, adın gelmeli. Adın kurtuluştur ama söylememeliyim. Can kuşum, umudum, canım sevgilim. Biz bir âşık olduk. Pir âşık olduk" sözlerine yer verildi. Klipte ayrıca 'gönül belediyeciliği' vurgusu da yapıldı.