Bu millet size ne koltuk verir, ne sandalye

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Kemikkanseri tedavisi için bulunduğu Ankara'da 15 Temmuz gecesi hainlere direnirken şehit düşen Trabzonlu Sedat Kaplan'ın (31) annesi Ören Kaplan, CHP-HDP ittifakına tepki gösterdi. Kaplan, "CHP-HDP birlikteliği, acısı hala dinmeyen yüreğimi bir kez daha parçaladı. Oğlumun da kemiklerini sızlattı. Devletimiz terörü bitirmek için yoğun bir mücadele verirken CHP'nin, terör yandaşı HDP ile birlikteliğini nasıl kabul edebiliriz. Oğlum vatanı için şehit düştü. Vatana ihanet edenlerle, hangi parti işbirliği yaparsa onlara hakkımı helal etmem. Demek ki CHP, bu yüzden bu zamana kadar hiç 'PKK ile mücadele edeceğiz' demedi. Çünkü beraber hareket ediyorlarmış. Ülkemizi bölmek, parçalamak isteyen bu iki partiye Türk halkı gerekli cevabı verecektir. Şehitlerimizin kanında boğulacaklar. Yazıklar olsun" dedi. Sedat Kaplan'ın kardeşi Murat Kaplan(26) ise, "CHP'de tek amaç koltuk sevdası. Ama bu millet size ne koltuk ne de sandalye verir. 'Dostun kim, düşmanın kim, sez oğlum' diye güzel bir söz var. Biz çok güçlü bir ülkeyiz ve dostumuzu da düşmanımızı da biliyoruz. Ağabeyim hasta halinle darbeye izin vermemek isterken şehit düştü. Halkımız bu oyunlara gelmeyecek ve bu birlikteliği de hiç bir zaman unutmayacaktır" dedi