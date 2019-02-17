Adliye’de goygoy yapanlara dava

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurıyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni firari Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün, 'Casusluk' suçundan yargılandığı davanın 'Kapalı oturum' şeklinde yapılan duruşmasında salona alınmadığı için adliye koridorlarında slogan atanlara destek veren CHP'li eski vekiller İlhan Cihaner, Hilmi Yarayıcı ve Barış Yarkadaş hakkında iddianame düzenlendi. Bir grup, 1 Nisan 2016'da duruşma bitene kadar adliye korudorlarında "Direne direne kazanacağız... Özgür basın susturulamaz" gibi sloganlar attı. Goygoycu gruba destek veren CHP'li vekillerle ilgili hazırlanan iddianamede, "Duruşmanın "Kapalı oturum" şeklinde olacağı yazılı ve görsel medya kuruluşlarınca herkese duyuruluşu ve duruşma süresince topluluğun ısrarlı bekleyişleri, duruşmanın devamında sloganlar atmaları ve alkışlı gösterilerde bulunmaları şeklindeki eylem "toplantı ve gösteri" niteliğindedir. TBMM 26. Dönem Milletvekili olan şüpheliler, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyip bu gruba katılarak suç işlemiştir" tespitlerine yer verildi. 3 şüpheli, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.