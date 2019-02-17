Ataşehir’e 30 yıldır beklenen imar müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında İstanbul Ataşehir'de miting düzenledi. Kayışdağı Caddesi'nde halka hitap eden Başkan Erdoğan, Ataşehirlilerin 30 yıldır beklediği imar müjesini verdi. Muhalefete de yüklenen Erdoğan, "Zillet ittifakı bazı belediye başkanlıkları için Ankara'da birbirlerini yerken biz milletimizle kucaklaştık" ifadelerini kullandı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:Burada bir müjde vermek istiyorum. 30 yıllık beklenti sona eriyor. Buna dikkat edin. Yenisahra-Barbaros 5 binlik ve binlik ölçekli imar planlarını çıkardık. Senelerdir sürüncemede bırakılan bu meseleyi büyükşehir belediyemiz geçen hafta halletti. En büyük beklentiydi, 5 binlik ve binlikti, bu çıkarıldı. Bu işler bizim işimiz. Biz dertliyiz, dertli. Biz bu millete aşığız, aşık. 57 bin kardeşimizin yaşadığı Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana mahallelerindeki mülkiyet sorununu da çözüme kavuşturuyoruz. Kadıköy Hali'ni Tuzla'ya taşıyoruz. Buraya yeraltı otoparkı, hükümet konağı, 30 bin metrekarelik yeşil alan, 50 bin metrekarelik şehir meydanıyla muhteşem bir eser kazandıracağız. 31 Mart, Ataşehir'in CHP esaretinden kurtuluş günü olacaktır.Cumhurbaşkanlığında yüzde 44 ile bu kardeşinize sahip çıktınız. Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri var. Yeni bir imtihan var. Tarihi bir seçimin arefesindeyiz. Kandil ve Pensilvanya destekli zillet ittifakı kapalı kapılar ardında pazarlıklar yaparken biz çoktan yola revan olduk. 31 Mart akşamına kadar sürecek. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Ataşehir'i CHP esaretinden hep birlikte kurtaracağız.Karşımızda hala üç kuruşluk menfaatleri için Kandil'deki terör baronlarına taşeronluk yapmaya istekli bir parti var. Ancak terör örgütleriyle, PKK'yla, FETÖ'yle yürüdüğü yol CHP'yi kendi felaketine doğru götürmektedir. CHP'nin peşine takılan diğer partilerin de akıbeti aynı olacaktır. Bunlar dörtlü çetedir.Biz CHP gibi istismar siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. Bize oy versin vermesin 82 milyonun her bir ferdine aynı kalitede hizmet sunuyoruz. İşte Güneydoğu. Onlara devlet olarak gönderdiğimiz para ne oldu? Onlar bu paraları Kandil'e gönderdi. Oralara kayum atadık, oralar şimdi batı belediyeleri gibi oldu. İstanbul'da CHP'li ilçe belediyelerinin insanımıza vermesi gereken hizmetlerin önemli bir kısmını biz hayata geçirdik. İstanbul'u ve Ataşehir'i ayağa kaldıran ne kadar proje, eser, yatırım varsa hepsinin altında bakanlıklarımızın ve büyükşehir belediyemizin imzası var.Önce Marmaray sonra Avrasya'yla iki kıtayı biz kavuşturduk. İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı olarak atadığımız Binali Yıldırım kardeşimin çok büyük emeği var. Şimdi İstanbullulara hizmet verecek. Ona sahip çıkacağınıza inanıyorum.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da mitingde bir konuşma yaptı: Ataşehir'in sorunlarını çok iyi biliyoruz. Bugün en fazla sıkıntısını çektiğimiz toplu ulaşım ve trafik sorununu çözecek, bu hattı da kısa zamanda tamamlayacağız. İsmail Erdem kardeşimizle beraber inşallah bu sorunları teker teker çözeceğiz. Sorunları torunlara bırakmayacağız evelallah. İstanbul'u daha güzel yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Bir halıyı dokur gibi, ilmek ilmek İstanbul'un her köşesine hizmet edeceğiz. Herkese aynı fırsatları, aynı imkanları sunacağız. Kimse kendisini dışlanmış hissetmeyecek. Bugüne kadar verdiğimiz sözlerin hep arkasında olduk. Bizim sözümüz senettir. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.