CHP belediyeciliğinden memnun değiliz

İstanbul ve Edirne'de vatandaşların ortak görüşü CHP'li belediyelerin başarısızlığıydı:Öncelikle hizmet bekliyoruz. Genç olduğum için gençlere hizmet edecek yol açacak projeler bekliyoruz. Ataşehir'de her sene kaldırım yapılıyor. Kaldırımlar ilk yağmurda bozuluyor. İnsanların sosyal ortam olarak yaşayabilecekleri, sohbet edebilecekleri yerler yok. Battal İlgezdi buradan çok götürdü zaten.Ataşehir'de yıllardır imar sorunu var, sosyal faaliyet alanı sorunu var. CHP yolsuzlukla gündeme geldi hep. Düzeldiklerini sanmıyorum.Arabayla çıktığımızda mutlaka tamponumuzu bir yerde bırakıyoruz. Edirne'ye turistler geliyor, binalarımız yıkık dökük, her yer çöplük dolu. CHP'nin Atatürkçü olarak HDP'yi savunması çok ilginç.Ne zaman IMF'ye borcumuz bitti her şey ondan sonra başladı. 17 - 25 Aralık süreci, Gezi olayları, yargı yoluyla darbe yapılma planı vardı. Üstüne bunların tamamen bu ülkeyi parçalamaya çalıştıklarını düşünüyoruz.CHP'li belediyenin icraatlarını hiç beğenmiyorum. Burası yıllardan beri CHP. Hiçbir çalışma yok.CHP'li belediyenin çalışmalarını göremiyoruz. Hiçbir şeyle ilgilenmiyor. İş alanı yok. Atatürkçüyüz deyip ona sığınıyorlar.