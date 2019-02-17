Hainlere rekor ceza onandı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'ı işgal ederek iki çalışanını şehit eden darbeciler hakkında yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı. Darbecilerin, televizyon yayınlarını kesmek için TÜRKSAT'ı işgal etmelerine ilişkin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince 13 sanığa "ağırlaştırılmış müebbet", ayrıca bu sanıklardan 8'ine iki kurum çalışanını şehit ettikleri için de ikişer kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasının verildiği dosyanın istinaf başvurusu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince karara bağlandı. Kararda, ilk dereceli mahkemenin verdiği hükmün, usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı vurgulandı. Yargılama aşamasında eksiklik olmadığına ve ispat bakımından değerlendirmenin yerindeliğine işaret edilen kararda, delillerin ise hukuken geçerli ve elverişli olduğu anlatıldı.Kararda, mahkumiyet alanlara yönelik ceza artırımına gidilerek takdir indirimi yapılmamasının da yasal ve yeterli gerekçeye dayandığı ifade edildi. Bu nedenle sanık ve avukatlarının istinaf başvurularının esastan reddinin kararlaştırıldığı kaydedilen kararda, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararlarının yerinde olduğunun altı çizildi. Ceza Dairesi, gerekçeli kararla birlikte sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. AAFETÖ'nün yurt dışı yapılanması içerisinde bulunan Yeni Zelanda'dan sorumlu imam Mustafa Okuyan hakkında 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Rize Çayeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Üveys Okuyan, Mustafa Okuyan'ın darbeden 1 ay önce Rize'ye geldiğini, darbenin başarılı olması halinde Rize valisi olacağını söyledi. Geçtiğimiz seneden itibaren tutuklu bulunan Okuyan hakkında Rize Çayeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren tanık Mustafa Durmuş hemşerisi olan Okuyan'ın 2014 yılı itibariyle başlayan FETÖ ile mücadeleye yönelik operasyonlar sonrası yurt dışına firar ettiğini söyledi. Üveys Okuyan isimli tanığın ise yine Rize Çayeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, Mustafa Okuyan'ın 15 Temmuz'dan 1 ay önce Çayeli'ne geldiği, darbe başarılı olsaydı Mustafa Okuyan'ın Rize Valisi olacağını öne sürdü.