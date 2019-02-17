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: Projelerimiz hazır

Giriş Tarihi: 17.2.2019
Mevlüt Uysal: Projelerimiz hazır
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Uysal bine yakın Büyükçekmeceli gençle bir araya gelerek, "Büyükçekmece gelecekte nasıl olacak merakıyla burada toplantıdasınız. İnşallah Büyükçekmece değişecekse sizlerle değişecek" dedi. Esnafı ziyaret eden Uysal, Balıkçılar Kıraathanesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Uysal, önümüzdeki hafta Büyükçekmece ile ilgili hazırladıkları projelerin tanıtım töreni yapacağını kaydetti.
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Mevlüt Uysal: Projelerimiz hazır
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