Şehit kızları Zeliha ve Güneş: Babamızın kemiklerini sızlatmayın

BUGÜN NELER OLDU

Şırnak'ta 7 Ekim 2007'de PKK tarafından şehit edilen Piyade Onbaşı Kasım Aksoy'un cenazesinde yalın ayak ve yırtık çoraplarıyla görüntülenen şehit kızları Güneş ve Zeliha büyüdü. Yürek burkan ogörüntünün ardından yardım kampanyaları düzenlenerek, şehit ailesine ve kızlarına ev alınmıştı. Şimdi Güneş 15, Zeliha ise 14 yaşında. Eyyübiye ilçesi Beşat Mahallesi'ndeki bir ilkokula ismi verilen Şehit Kasım Aksoy'un kızları Zeliha ile Güneş Aksoy SABAH'a konuştu: CHP İle HDP'nin el ele birlikte hareket etmesi bizleri üzüyor. Bu iki partinin seçimde ittifak yapması başta babamız ve şehitlerimizin kemiklerini sızlatır. Babamız vatan için millet için şehit düştü. Bizler babasız kaldık. Millet bu partilere gereken dersi verecekti. Okula herkesin babası geliyor bizim babamız yok. Bu millet, bunlara derisini verecek.Şehit eşi Fatma Aksoy ise, "Kızlarım babasız kaldı. Milletini vatanını seven bunlara oy vermez, ben bunları Allah'a havale ediyorum. Bunların hiç mi vicdanları sızlamadı. Sağolsun devlet bize bakıyor. Erdoğan'dan Allah razı olsun" diye konuştu.Şehit kızı Zeliha, babasını hiç tanımadığını belirterek, "Ben babamı tanıyamadım, sadece resimlerini görüyorum. Babamın resmini yapmak için resim yapmaya başladım, onun resimlerini çiziyorum" dedi.