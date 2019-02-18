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merkezli operasyonu! 4 kişi tutuklandı

merkezli 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında 'da gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 12:25
Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 76 ilde yürütülen soruşturma kapsamında Karaman'da gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö, H.Ş, A.A. ve F.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli Y.S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 5'i düzenlenen operasyonlarla yakalanmış, 2 şüphelinin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

Bir şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor.

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Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 4 kişi tutuklandı
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