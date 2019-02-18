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merkezli / operasyonu! 13 kişi adliyeye sevk edildi

merkezli 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik 76 ilde başlatılan soruşturma kapsamında 'de gözaltına alınan 26 şüphelinden 13'ü adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 10:26
Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 13 kişi adliyeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 26 şüpheliden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine dün 76 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmış, Kayseri'de 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 13 kişi adliyeye sevk edildi
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