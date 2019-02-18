ASELSAN’daki FETÖ’cülere dava

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün ASELSAN'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada ilk davalar açılmaya başlandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Ersen Gazioğlu hakkında iddianame hazırlandı. Gazioğlu'nun örgütün ASELSAN mahrem imamlarından olduğu değerlendirilen firari şüpheli Kenan Erkorkamaz tarafından 8 farklı sabit hattan 25 kez arandığı tespit edildi. Hakkında dava açılan bir başka şüpheli Cemil Kayış'ın da örgütün mahrem hizmetler sınıfına tabi olduğu bildirildi. Şüpheliler hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Gazioğlu, savunmasında FETÖ ile bağlantısını inkar ederken, tanık Ü.B. ise, Gazioğlu'nun 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i savunan konuşmalar yaptığını ve örgütle irtibatını sürdürdüğünü savundu.