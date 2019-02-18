Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > ASELSAN’daki FETÖ’cülere dava

’daki ’cülere dava

YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019
ASELSAN’daki FETÖ’cülere dava
FETÖ'nün ASELSAN'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada ilk davalar açılmaya başlandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Ersen Gazioğlu hakkında iddianame hazırlandı. Gazioğlu'nun örgütün ASELSAN mahrem imamlarından olduğu değerlendirilen firari şüpheli Kenan Erkorkamaz tarafından 8 farklı sabit hattan 25 kez arandığı tespit edildi. Hakkında dava açılan bir başka şüpheli Cemil Kayış'ın da örgütün mahrem hizmetler sınıfına tabi olduğu bildirildi. Şüpheliler hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Gazioğlu, savunmasında FETÖ ile bağlantısını inkar ederken, tanık Ü.B. ise, Gazioğlu'nun 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i savunan konuşmalar yaptığını ve örgütle irtibatını sürdürdüğünü savundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ASELSAN’daki FETÖ’cülere dava
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN