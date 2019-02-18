Emniyet müdürü canına kıydı

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Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş beylik silahıyla intihar etti. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü binasında silah sesi duyan polisler sesin geldiği yere gittiğinde Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş'i başından yaralı olarak buldu. Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ateş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ailevi sorunları nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen Mustafa Ateş'in ilk bulgulara göre beylik tabancasıyla başına bir el ateş ederek intihar ettiği kaydedildi. Ateş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.