Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Gaziantep'te CHP İl Yönetimi istifa etti

'te İl Yönetimi istifa etti

'de sular durulmuyor. Bir çok ilde yaşanan istifalara bu kez de 'ten gelen haber eklendi. Bir ay önce göreve getirilen Melih Meriç ve CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyelerinin belirlenmesinde yaşanan sıkıntı sonrası istifa kararı aldı. CHP teşkilatlarındaki sıkıntılar, Kılıçdaroğlu'nun müdahalelerine rağmen durdurulamıyor.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 17:32
Gaziantep'te CHP İl Yönetimi istifa etti

Gaziantep'te, geçen ay CHP İl Başkanlığı'na getirilen Melih Meriç ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.

Bir ay önce göreve getirilen İl Başkanı Meriç görevi bıraktı

İSTİFA KARARI CHP GENEL MERKEZİNE GÖNDERİLDİ

İstifasını CHP Genel Merkezi'ne ileten Melih Meriç yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Belediye meclis üyeliği listelerinin belirlenmesinde yaşanan sıkıntı sonrası, il yönetimi olarak istifa etme kararı aldık. İstifa dilekçelerimizi de genel merkeze gönderdik. Artık genel merkez, bu dilekçelerle ilgili kararını verecektir. Listelerin belirlenme sürecinde il yönetimimiz, parti tabanı ile farklı düşünce ekseninde olduğunu görmüştür. Parti tabanının yapmayı planladığımız dönüşüme uzak olduğunu fark ettik. Bunun üzerine partimize de zarar vermemek adına yönetimden çekilmeye karar verdik."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te CHP İl Yönetimi istifa etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN