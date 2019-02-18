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Hukuk hocasının savunması şaşırttı: ’u örgütsel değil duygusal ilişki için kullandım

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019
Hukuk hocasının FETÖ savunması şaşırttı: Bylock’u örgütsel değil duygusal ilişki için kullandım
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk hakkında savcılık, FETÖ üyeliğinden 7.5 ile 15 yıl arasında hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede yer alan ifadesinde Oğuztürk, FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u örgütsel değil de duygusal ilişki için kullandığını öne sürdü. Oğuztürk, eşiyle problem yaşadığı dönemde örgüt yöneticilerinden Alaeddin Kaya'nın damadı Bora Erdem ile aralarında duygusal yakınlaşma olduğunu, gizli haberleşme amacıyla telefonuna ByLock'u Erdem'in yüklediğini iddia etti. Erdem'in Kaya'nın damadı olduğunu gözaltına alınınca öğrendiğini ileri süren Oğuztürk, FETÖ'den tutuklu olan eşi Fırat Oğuztürk'ün üst düzey örgüt yöneticileriyle temas halinde olduğunu ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra anladığını savundu. Savcılık ise iddianamede Oğuztürk'ün örgütle ilişkisini gösteren delillere yer verip, savunmasının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti. Tutuksuz olan Oğuztürk'ün yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.
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