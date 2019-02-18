Jandarma görsek korkardık, şimdi başkan ağırlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019'u "Yaşlılık Yılı" ilan etmesinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle 100 yaşın üzerindeki asırlık çınarlar Külliye'de ağırlanacak. Erdoğan'ın himayesinde 20-22 Şubat arasında Beştepe'de gerçekleştirilecek olan Yaşlılık Şurası'na katılanlar arasında Kayseri, Balıkesir, Burdur, Manisa, Şanlıurfa, Adıyaman, Tokat ve Mersin'de yaşayan 100 yaşını aşmış insanlarımız da var. Aktif yaşlanmanın desteklenmesi ve yaşlı haklarının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan yaşlılık şurasına katılacak olan asırlık çınarlar duygularını SABAH'a anlattı:"Allah bana Erdoğan'ı görmeden ölmeyi nasip etmesin" dedim ve duam kabul oldu. Bir zamanlar korkudan jandarmanın karşısında duramazdık. Şimdi devletin başı bizi davet ediyor. Bu benim için büyük bir onur. Köylülerime "Cumhurbaşkanı'nın yanına gidiyorum" bir şey diyor musunuz? dedim. Hepsi de 'çok selam söyle' dedi. Eskiden jandarmalar harmanda duran ekin yığınına tahtadan mühür vururdu. Bir kadın mühürlü öşürden tavuğuna bir avuç yem alınca herkesin önünde jandarmadan dayak yemişti. Jandarma köye geldiğinde evlere saklanırdık. O zaman bir devlet memurunun karşısına çıkmaya bile korkardık. Ama şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi Külliye'de ağırlayacak. Biz iyiliği de, bolluğu da, sevgiyi de Erdoğan'da gördük. Eskiden üzerimize giyecek elbise bulamazdık. Şimdi evde bir çuval elbise var. Bir ayakkabımız vardı eşimle sırayla giyerdik. Erdoğan ile birlikte refahı gördük. Şimdi devlet bir telefon kadar uzağımızda. Bugünlerimize çok şükür. En büyük arzum Cumhurbaşkanını görmekti.Bu dünyadan ayrılmadan yapmayı istediğim tek bir şey kaldı. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelip, ona sarılmak, elini tutmaktı.Bu dünyada en çok istediğim şey Cumhurbaşkanı'nı dünya gözü ile görmekti.KAYSERİ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, "Kayseri'den 2 asırlık çınar davete katılacak. Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un hassasiyetİiyle şura ve etkinliklerle yaşlılık vizyonunu ortaya koymak istiyoruz" dedi.