Kurşunlu Camii'nde ilk namaz Başkan Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak

Diyarbakır'da, teröristler tarafından yakılan Osmanlı eserlerinden tarihi Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii'nde onarımın ardından ilk namaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak. 3 yıl aradan sonra ilk namazın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Cuma Namazı'nda kılınacağı belirtildi. Uzun bir aranın ardından ezan sesinin tekrar yükseleceği cami ile ilgili Erdoğan, restorasyon çalışmaların bizzat takip etmiş ve zaman zaman yetkililerden bilgi almıştı.

Sur İlçesi'nde terör örgütü PKK mensupları, sözde özerklik bahanesiyle aralarında Fatih Paşa Mahallesi'nin de bulunduğu altı mahallede hendek kazdı ve sokaklara el yapımı patlayıcı döşedi. Fatih Paşa Mahallesi'ndeki tarihi Osmanlı eseri olan Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii'ni teröristler karargâh olarak kullanırken, caminin içini mühimmat ile doldurdu. Bir güvenlik görevlisini camiin şadırvanın da abdest aldığı sırada şehit eden teröristler, tarihi camii ateşe verip bölgeden kaçtı. Çıkan yangın nedeniyle camideki tarihi yapılarda ağır hasar meydana geldi.

BÖLGEDEKİ TERÖRİSTLERİN TAMAMEN TEMİZLENMESİNDEN SONRA...

Bölgedeki teröristlerin tamamen temizlenmesinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine tarihi camide restorasyon çalışmalarına start verildi. Erdoğan'ın yakından takip ettiği ve sık sık kentteki yetkilileri arayarak çalışmalar hakkında bilgi aldığı tarihi cami onarıldı. Onarım ile birlikte 3 yıl sonra camide ilk ezan sesinin yükselmesi heyecanla beklenirken, ilk namazın Mart ayında seçim çalışmaları kapsamında kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla kılınacağı belirtildi.

3 YIL SONRA İLK NAMAZ ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA KILINACAK

Restorasyon çalışmaları kapsamında, kentte ilk Osmanlı eserlerinden biri olan 503 yıllık Fatih Paşa Cami'nin zeminine halılar serildi, teröristlerin yaktığı altın varaklı minber aslına uygun yapıldı. İç mekan çalışmaların tamamlandığı camide, ilk ezanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'a yapacağı ziyarette okunacağı belirtildi. Camide ilk namazın Cuma namazı olacağı belirtilirken, açılışa, eski ve yeni bakanların yanı sıra çok sayıda kişinin katılması bekleniyor. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, tarihi caminin iç kısmındaki çalışmalarının tamamlandığını hatırlatarak, çevre düzenlemesinin de önümüzdeki günlerde biteceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla önümüzdeki ay içerisinde gerçekleşeceğini söyledi.

KURUM: "CUMHURBAŞKANIMIZIN TEŞRİFİYLE İLK EZAN SESİNİ DUYACAĞIZ"

Öte yandan, önceki gün Diyarbakır'a incelemelerde bulunmak üzere gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız inşallah Diyarbakır'a gelecekler. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle böyle bir programı Valiliğimiz organize ediyor. İnşallah o zaman ilk ezan sesini de duyuyor olacağız" ifadesinde bulundu.

Kurşunlu Camii, PKK'lı teröristler tarafından ateşe verilmişti...