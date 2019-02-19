5 yıl içinde İstanbul’un en gözde ilçesi olacak! Ahmet Haşim Baltacı: İki projeyle Arnavutköy’ü dünya konuşacak

Geçtiğimiz dönemde nasıl bir Arnavutköy hayal ettiklerini ilkesel olarak belirlediklerini belirten Ahmet Haşim Baltacı Arnavutköy'de TOKİ, KİPTAŞ ve diğer özel kooperatiflerin yapmış olduğu toplu konutların olduğunu bunların bazılarının villa tarzı bazılarının da toplu konut mantığı içerisinde yapılmış olduğunu dile getirerek "Biz planlama mantığımız gereği Arnavutköy'de ortalama 5 kat yüksekliğini geçmeyecek çalışmalara imza atıyoruz, atacağız. Çünkü Arnavutköy'ün doğal zenginlikleri, korunması gereken, yani koru-kullan dengesi içerisindeki bir yaşamın oturduğu çalışmaya elverişli. Bunu böylelikle sağlayacağız. Yoksa planlan nüfusumuz belli, gelecek olan nüfusumuz belli. Bunların iyi yönetilmesiyle bu şehir çok daha yaşanabilir bir şehir olacak. İlerleyen süreçlerde özel müteşebbis de gelse kamu da gelse fark etmez. Plan kararları, esasları belli" dedi.

KADINLAR VE GENÇLER

Arnavutköy'de özellikle kadın ve gençlere yönelik çok sayıda sosyal marka oluşturduklarını kaydeden Baltacı bu çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgiler aktardı;

"Mesela AYEM diye bir markamız var. Arnavutköy Yaşlılar ve Engelliler Merkezi. Burada yaşlılarımıza ve engellilerimize çok önemli hizmetler sunuyoruz. Gündüz bakımevi, danışmanlık hizmetleri, rehberlik hizmetleri, hasta bakım, evde bakım hizmeti, onların nakliyle ilgili asansörlü araçlar vs. Bütün bunlar AYEM'in bünyesinde.

Bir diğer markamız ASYAM. Yani Arnavutköy Sosyal Yardım Marketi. Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine bedelsiz olarak gıda giyim gibi malzemelerden yararlandırdığımız bir birimimiz.

ARGEM diye başka bir markamız var. Arnavutköy Gençlik Eğitim Merkezlerimiz. 10 şubesi var. 10 binin üzerinde üyesi var. Buralarda her bir şubede oluşturduğumuz kütüphaneler, bilgisayar sınıfları, derslikler var. Burada gençlerin ilgilerine göre müzik, resim gibi sanat akademilerinde eğitimler veriliyor.

Kadın Kültür ve Sanat Merkezimiz var. Sadece kadınlarımıza hizmet veren önemli bir kurum. Mesleki edindirmeden kişisel gelişime, rehberlik hizmetlerine ve kütüphane hizmetlerine ve ayrıyeten Sağlık Kulübü diye adlandırdığımız bir sağlık merkezine sahip bir merkezimiz.

Gelecek dönemde bu merkezlerimizin sayısını artıracağız. Özellikle gençlere yönelik önemli projelerimiz var. Mesela Gençlik ve Spor Külliyesi'ni inşa edeceğiz inşallah. Burada spor tesisleri olduğu gibi aynı zamanda eğitim merkezi, spor müzesi, spor kafe dediğimiz hizmetleri önemli yer tutacak. Gençlik çalıştayları yaparak onların yönetime katılmalarını teşvik edeceğiz. "

BİSİKLET ÜSSÜ ARNAVUTKÖY

Gençlere yönelik ve aynı zamanda bir spor çalışması olan "Bisikletle Arnavutköy" projesini çok önemsediğini belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, bu projeyle Arnavutköy'ün önemli bir bisiklet üssü olmasını hedeflediklerini belirtti. Hali hazırda Balkan Dağ Bisiklet yarışmalarının Federasyon takviminde yılda bir kaç kere Arnavutköy'de yapıldığını vurgulayan Başkan Baltacı, bisiklet yollarıyla ve kiralanabilir bisiklet hizmetiyle Arnavutköy'de bunun yaygınlaşmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Yetenek Tarama Merkezi'nin hayata geçirileceğini kaydeden Baltacı "Akademi Arnavutköy" diye adlandırılan her sporcunun becerisine göre onların milli takımlara kazandırılmasının ilk evresi olan eğitim faaliyetleri ve her mahalleye, ulaşılamayan diğer mahallelere de mobil spor oyunları adı altında yapılan ve yapılacak önemli çalışmaları olduğunu dile getirdi.

NİSA KAFELER

Kadınlara yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı bu dönemdeki en önemli projelerden birinin de Nisa Kafe olduğunu belirtti. Baltacı "Sadece kadınlarımıza özel, onların kendilerini rahat hissedebilecekleri mekanlar oluşturacağız. Şu anki hedefimizde 3 adet Nisa Kafe bu dönemde hayata geçecek. Tüm toplantılarını, etkinliklerini ve diğer çalışmalarını buralarda yapmalarını arzu ediyoruz.

Kadın Kültür Merkezleri'nin sayılarını artıracağız. Ve ayrıca kadınlarımızın istihdama yönelik imkanlarını artırıyoruz. Gerek evde gerek kendi el ürünlerini "Çarşım" diye tabir ettiğimiz mekanlar bünyesinde buralarda satabilmelerinin önünü açacağız. "Benim Huzurlu Ailem" ismini verdiğimiz bir başka projemizde de kadınlarımıza ve çocuklarıyla beraber, babalara çocuklarıyla beraber vereceğimiz eğitimler de öne çıkacak" diye konuştu.

BİLİM VE TEKNOLOJİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosunda da yer alan "Akıllı Belediyeciliğin" günümüzde çok revaçta olduğunu dile getiren Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy'de hayata geçirdikleri bir takım uygulamalar olduğunu ve bu uygulamaları geliştirdiklerini belirtti. Akıllı belediyeciliğin içerisinde vatandaşın iletişimi kadar katılımını da sağlayan bir başka alan daha açtıklarının kaydeden Baltacı, "Esas bilim ve teknolojiye yönelik en önemli çalışmamız, şu an yeni hizmet binamızın hemen yanında inşa ettiğimiz Bilim ve Teknoloji Merkezimiz devreye girecek. Bu merkezimiz tam bir bilim üssü. Burada planeteryumumuz var, hem normal kütüphane hem çocuk kütüphanemiz olmak üzere çok büyük iki tane kütüphanemiz var. Bilim ve deney stantlarımız var. Müzemiz var, kitap kafemiz var, atölyelerimiz var gençlerimizin ilgi alanı olan ve şu anda son derece popüler olan robotik kodlama atölyemiz var. Üretim tasarım atölyeleri var. Gelecek planlama atölyesi, hava-uzay atölyeleri, geri dönüşüm atölyeleri var. Bu önemli çalışmalar en geç 2020'nin başında faaliyete geçirmiş olacağız" diye konuştu.

1 NİSAN SONRASI

Arnavutköy'ün temel sorunlarını aştıklarını kaydeden Ahmet Haşim Baltacı 31 Mart Genel Seçimleri sonrasında Arnavutköy'e ilişkin projelerini ise şöyle özetledi

Prestijli alanlar olarak kadınlarımıza, gençlerimize yönelik bu çalışmalar tamamlanmalı, milletin beklentisi olarak, ulaşım ağının, özellikle metro hatlarının bir an önce tamamlanmasını arzu ediyoruz. Alanda gezdiğimiz zaman en çok istek bu yönde. Bu konuda da hiç merak etmesinler Arnavutköy son derece şanslı bir ilçe, orta vadede 5 tane metro hattının devreye gireceği bir alan. Bu konuyu hem takip ediyoruz bakanlık nezdinde hem Büyükşehir nezdinde. İnşallah Arnavutköy bu yatırımlarla beraber yeni döneme şehircilik anlamında da önemli bir vizyonla girecek.

Mesela biz bu dönemde şehircilik vizyonu açısından çok önemli yeni marka değerler üreteceğiz. Gerek binaların yüzeyleri gerekse dış cephe tasarımları bunlar olacak, ama biz yeşil bir çevreyi, yeşil bir şehri hayal ediyoruz. Yenilenebilir enerjiden yararlanan, karbon salınımının azaltılabilmesi gibi çevre açısından son derece önemli olan hususları önceliyoruz. En önemlisi de şu an rüzgar santraliyle ilgili olarak yapmış olduğumuz çalışma ihaleye hazır durumda. Kendi yerlerimize güneş tarlaları oluşturmayla ilgili etütlerimiz tamamlandı. Karbon salınımını azaltacak imar düzenlemeleri, ruhsat aşamasında binalara getireceğimiz prensiplerle aslında son derece çevreci bir şehrin oluşmasına da önemli bir adım atmış oluyoruz.