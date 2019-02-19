CHP Adana il örgütünden istifalar

CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinden memnun olmadığı için ayrıldığını belirtti.

Partinin kişisel partiye dönüştüğünü savunan Işık, "Bu parti hepimizin. Genel başkana kızdık ayrıldık. Şu an parti aşure kazanı gibi kaynıyor." dedi.

- "Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir şirket gibi yönetmeye çalışıyorlar"

İstifa eden Seyhan Belediye Başkan aday adayı Yıldıray Arıkan da partilerinin liyakate önem vermeden atamalar yaptığını söyledi.

Partinin gidişatını kötü gördüğü için istifa ettiğini dile getiren Arıkan, "Başta genel başkan olmak üzere büyükşehir adayı sanki Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir şirket gibi yönetmeye çalışıyorlar, insanları yok sayıyorlar. Emekleri yok sayıyorlar, gidişatı hoş görmedim ve istifa ettim." diye konuştu.

"İnsanların egosuyla parti yönetilmez" ifadelerini kullanan Arıkan, şunları kaydetti:

"Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'ni liyakat sistemine göre değil de egolarla yönetiyorlar. Halkın isteklerine, yapılan tüm anketlere rağmen en zayıf halkaları çıkarıp aday yapıyorlar. Halk istemiyor, halkı mecbur bırakıyorlar. Halk mecburiyetten oy veriyor."

Arıkan, partilerinin de mevcut durumlardan çok rahatsız olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her yerinde istifaların yaşandığını belirten Arıkan, pek çok kişinin isyan ettiğini savundu.