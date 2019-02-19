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Emekli emniyet müdürüne ’den 7.5 yıl hapis

’de / soruşturması kapsamında örgüt toplantılarına katıldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan emekli emniyet müdürü, mahkemece 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 14:27
Emekli emniyet müdürüne FETÖ’den 7.5 yıl hapis
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık N.Y. ile avukatı hazır bulundu.

İtirafçı olan tanık A.Ç.'nin ifadesinde sohbet toplantılarına katıldığı iddiasını kabul etmeyen tutuklu sanık N.Y., "42 yıl devletime, vatanıma hizmet ettim. Kimseden emir ve talimat almadım. Vatanıma ihanet de etmedim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık N.Y.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, infazın kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar verdi.
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Emekli emniyet müdürüne FETÖ’den 7.5 yıl hapis
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