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'nün sözde "denetçisi" hücre evinde yakalandı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski kadın hakim yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019 17:09 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 17:12
FETÖ'nün sözde denetçisi hücre evinde yakalandı

Tokat ve Adana'da yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan B.Ç'nin Eskişehir'de olduğu tespit edildi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile daha önce hakimlik mesleğinden çıkarılan B.Ç, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerine bağlı ekipler tarafından kent merkezinde saklandığı hücre evinde gözaltına alındı.

Şüphelinin FETÖ'nün sözde "murakıplarından" olduğu, eşi A.Ç'nin ise KHK ile hakimlik mesleğinden ihraç edilip tutuklandığı ve kısa süre önce tahliye edildiği bildirildi.

Zanlının, emniyetteki sorgusunun ardından soruşturmanın sürdüğü Adana'ya gönderileceği öğrenildi.

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FETÖ'nün sözde "denetçisi" hücre evinde yakalandı
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