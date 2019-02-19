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'da operasyonu

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 10:50
Konya'da DEAŞ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a eleman temin ettiği iddia edilen bir gruba yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonrası haklarında gözaltı kararı çıkartılan 13 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Şüphelilerden, aralarında grubun elebaşı olduğu iddia edilen U.P. ve eşi H.P'nin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Konya'da DEAŞ operasyonu
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