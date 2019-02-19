Cumhur ittifakı genişliyor: Bazı illerde adaylar geri çekildi

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde AK Parti Kars'ta Belediye Başkan adayını çekti.

Daha önce AK Parti Kars Belediye Başkanı Adayı olarak açıkladığı Av. Ensar Erdoğdu, AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlere dönük uzlaşarak protokole bağladığı Cumhur İttifakı kapsamında geri çekildi.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın'da Kars'ta belediye başkan adayını çektiklerini doğruladı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel'de daha önce MHP Seçim İrtibat Bürosu'nda AK Parti'nin Kars Belediye Başkan Adayını çektiğini ifade ederek "Cumhur İttifakının Kars Adayı Çetin Nazik'tir" demişti.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR

30 büyükşehire ek olarak 21 ilde daha iki parti işbirliği yapacak. İttifakı kapsamında 17 ilde AK Parti'nin adayı, 4 ilde de MHP'nin adayı desteklenecek. MHP'ye bırakılan iller Kars, Iğdır, Kırklareli ve Osmaniye oldu.

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'nin adayının destekleneceği 17 il ise şu şekilde:

Bilecik

Bolu

Burdur

Çanakkale

Bitlis

Sinop

Siirt

Muş

Hakkari

Edirne

Artvin

Giresun

Ardahan

Ağrı

Yalova

Şırnak

Rize