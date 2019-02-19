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Cumhur ittifakı genişliyor: Bazı illerde adaylar geri çekildi

Yerel seçimlerle ilgili takvime göre listelerin hazırlanması için 19 Şubat son gün olarak belirlenmişti. Listelerin teslim edilmesine kısa bir süre kala ve 'nin Cumhur İttifakı'nda yeni gelişmeler yaşandı. Her iki partide bazı illerde adaylarını çekti. Buna göre MHP, Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adayını çekti. AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da daha önce isimlerini açıkladığı adayların seçime girmeyeceğini ve söz konusu bölgelerde MHP'nin destekleneceğini duyurdu. Bolu ve Bilecik'te de Cumhur İttifakı ortak aday çıkarak. Böylelikle 44 ilde AK Parti, 7 ilde ise MHP aday göstermiş oldu.

Giriş Tarihi: 19.2.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 16:41
Cumhur ittifakı genişliyor: Bazı illerde adaylar geri çekildi

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde AK Parti Kars'ta Belediye Başkan adayını çekti.

Daha önce AK Parti Kars Belediye Başkanı Adayı olarak açıkladığı Av. Ensar Erdoğdu, AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlere dönük uzlaşarak protokole bağladığı Cumhur İttifakı kapsamında geri çekildi.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın'da Kars'ta belediye başkan adayını çektiklerini doğruladı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel'de daha önce MHP Seçim İrtibat Bürosu'nda AK Parti'nin Kars Belediye Başkan Adayını çektiğini ifade ederek "Cumhur İttifakının Kars Adayı Çetin Nazik'tir" demişti.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR

30 büyükşehire ek olarak 21 ilde daha iki parti işbirliği yapacak. İttifakı kapsamında 17 ilde AK Parti'nin adayı, 4 ilde de MHP'nin adayı desteklenecek. MHP'ye bırakılan iller Kars, Iğdır, Kırklareli ve Osmaniye oldu.

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'nin adayının destekleneceği 17 il ise şu şekilde:

  • Bilecik
  • Bolu
  • Burdur
  • Çanakkale
  • Bitlis
  • Sinop
  • Siirt
  • Muş
  • Hakkari
  • Edirne
  • Artvin
  • Giresun
  • Ardahan
  • Ağrı
  • Yalova
  • Şırnak
  • Rize

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Cumhur ittifakı genişliyor: Bazı illerde adaylar geri çekildi
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