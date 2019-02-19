MHP'de 5 bin meclis üyeliği hedefi... 4 ilde daha ittifak görüşmesi

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre görüşmelerin son aşamasında Zonguldak başta olmak üzere Gümüşhane, Tokat, Bilecik illerinin durumu da masaya yatırıldı. CHP'nin elindeki Zonguldak'ın adayı daha güçlü olan MHP'ye bırakılması gündeme geldi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Listeleri bugün YSK'da

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri kapsamında daha önce açıklanan Rize dahil 15 ilden adayını geri çekmişti. Bu iller Ağrı, Artvin, Ardahan, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Hakkari, Muş, Siirt, Sinop Şırnak ve Yalova olarak sıralanmıştı. AK Parti ise daha önce açıklanan Osmaniye dışında Iğdır ve Kırklareli'nden adaylarını geri çekmişti. Dün son dakika gelişmesi olarak Zonguldak, Gümüşhane, Tokat ve Bilecik'te de ittifak kurulması, buralarda güçlü görülen ve saha çalışmaları oldukça iyi olduğu belirlenen adaylarla yarışa girilmesi konusunda müzakere yapıldı. Bu konuda temaslar geç saatlere kadar sürdü. AK Parti'nin CHP'nin elindeki Zonguldak'ı henüz kesinleşmemesine rağmen MHP'ye bırakabileceği kaydedildi. Zonguldak'ın MHP'ye bırakılması halinde Cumhur İttifakı 30 büyükşehir dışında 19 ilde ortak aday çıkarmaya hazırlanıyor olacak. 30 Büyükşehir'de AK Parti 27, MHP 3 metropolde yarışa girecek. Bunun dışında 19 ilden 15'inde MHP, 4 ilde de AK Parti aday göstermeyerek birbirlerini destekleyecek.

KARS'TA DENGE

Kars'ta ise her iki partinin ayrı ayrı aday çıkarmasının daha avantajlı olacağına karar verildi. AK Parti'nin adayını çekmesi halinde bazı vatandaşların HDP'ye yönelebileceği ihtimalini dikkate alan Cumhur İttifakı, kendi adaylarıyla yarışa girecek. AK Parti ile MHP arasında yürütülen ittifak görüşmeleri kapsamında, İl Genel Meclisi üyeliği ile belediye meclis üyelikleri dağılımında da 2014 istatistikleri aynen kabul edildi. 2014 yılında MHP'nin elindeki meclis üyeliklerinden Cumhur İttifakı kapsamına girenler olduğu gibi korunacak. AK Parti'nin de MHP'nin yarışa girdiği yerlerdeki belediye meclis üyelikleri aynen korunacak. Ancak, MHP'nin hiç meclis üyeliği bulunmayan yerlerde ise partinin oy gücü doğrultusunda Ak Parti sıralarından belli oranda meclis üyeliği verilecek. Örneğin İstanbul. İstanbul'da hiç meclis üyeliği bulunmayan MHP'ye Ak Parti listelerinde gücü oranında yer bulacak. MHP 2014'te 20 bin 496 meclis üyeliğinden 174 il genel meclisi üyesi, 3 bin 501 belediye meclis üyesi kazanmıştı. İstifa, vefat, başka partiye transferler dikkate alındığında bu sayı 2 bin 565'e düşmüştü. AK Parti ise 2014'te 10 bin 530 belediye meclis üyeliği, 779 il genel meclis üyeliği kazanmıştı. Cumhur İttifakı görüşmeleri ekseninde benimsenen ilke doğrultusunda MHP'ye 2 bin 500 civarında belediye meclis üyeliği ile il genel meclisi üyeliği bırakıldı. MHP'de bu adaylardan 2 bin civarının kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. MHP, tek başına yarışa girdiği yerlerde de gösterdiği adaylarla birlikte 5 bine yakın belediye meclis üyeliği kazanmayı hedefliyor.

PROTOKOLLE TESLİM

Cumhur İttifakı'nın bileşenleri AK Parti ve MHP, 31 Mart Seçimleri için YSK'nın belirlediği aday listelerinin teslimine ilişkin son günü beklemeden listelerini teslim etmeye başladılar. Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'nin seçime gireceği yerde, MHP il teşkilatları belediye başkan yardımcılıkları, belediye meclis üyelikleri için hazırladıkları isimleri AK Parti'ye verecek ve imzalı protokol altına alıyor. MHP'nin seçime gireceği yerde ise AK Parti teşkilatları hazırladıkları isim listelerini MHP'ye veriyor.