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Önder Aksakal: büyük bir telaş içinde

EVRİN GÜVENDİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019
Önder Aksakal: Kılıçdaroğlu büyük bir telaş içinde
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DSP'ye yönelik eleştirileri ve 'ittifak önerisini DSP'nin kabul etmediği' iddiasına DSP Genel Başkanı Önder Aksakal tepki gösterdi. Aksakal şunları söyledi:
Bunlar büyük bir telaş içindeler. Parti değiştirmeyi etik ve ahlaki bulmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımı dünyadan ve siyasetten kopuk bir yaklaşım. Kendi çaresizliklerini, başarısızlıklarını kapatmaya çalışıyorlar.
Eğer oyların bölünmesi gibi bir olay varsa bu oy bölünmesini kendi seçmenlerine cemaatçi, dinci, ülkücü, sağcı aday dayatması yaparak 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' zihniyetindeki CHP yöneticilerinin bizzat kendileri yapıyor.
İttifak önerisini kabul etmediğimiz iddiası yalan. Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun geldiler arkadaşlarımızla görüştüler, çay içip gittiler. Görüşmede ittifak önerisi getirmediler.
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Önder Aksakal: Kılıçdaroğlu büyük bir telaş içinde
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