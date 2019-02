Terör oluşumuna yakında ağır darbe vuracağız

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Burdur'daki AK Parti mitinginde Cumhuriyet Meydanı'nı hınca hınç dolduran coşkulu kalabalığa seslendi. Erdoğan konuşmasında terörle mücadeleyle ilgili önemli mesajlar verdi. İşte konuşmanın satırbaşları;Yeni bir mücadelenin içindeyiz. Bu defa sınırlarımıza dayandılar. PKK'nın Suriye kolu olan YPG-PYD vasıtasıyla sınırlarımız boyunca bizi kuşatmaya kalktılar. Zeytin Dalı Harekatı ile bu zinciri de kırdık, İdlib mutabakatıyla ülkemize yönelik yeni bir mülteci dalgasının önüne geçtik. Fakat asıl çözmemiz gereken mesele Münbiç ve Fırat'ın doğusudur. Bu bölgeleri terör örgütünden temizlediğimizde milyonlarca Suriyelinin güvenle evlerine döneceğini biliyoruz. Fırat'ın doğusunda ve Münbiç'te üslenen teröristlerin hedefinin Türkiye olduğu apaçık ortadadır. Biz bu bölgede bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğimizi defalarca söyledik. Türkiye sınırlarının dibinde bir terör oluşumuna göz yummayacak, rıza göstermeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız. Gönül ister ki bu mücadeleyi müttefiklerimizle beraber verelim. Biz bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ertesi gün ama yakında mutlaka ağır bir darbe vuracağız. Amacımız güvenliği sağlamak ve altyapıyı işler hale getirip geri dönüşleri başlatmaktır. Bu mücadelede yanımızda olanlara gönlümüz de kapımız da açıktır. Biz bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ertesi gün ama yakında mutlaka ağır bir darbe vuracağız. Mesele Suriye meselesi değil, Türkiye ve Türk milletinin beka meselesidir. İstiklal ve istikbalimiz söz konusu olunca kimseyi gözümüz görmez.Geçmişte ülkemizin sınırları DEAŞ ve PKK-YPG teröristleri tarafından tehdit edilmeye başlandığında müttefiklerimizden hava savunma sistemleri istedik. Bize yeni hava savunma sistemleri verilmesi bir yana mevcut sistemlerin çoğu da geri çekildi.Bunun üzerine alternatif hava savunma sistemleri arayışına girdik. Rusya ile S-400 hava savunma sistemleri alma anlaşması bu arayışların bir neticesidir. Şayet bize ihtiyacımız olan sistemler müttefiklerimizce zamanında ve makul şartlarda verilmiş olsaydı buna ihtiyaç kalmayacaktı. Şimdi kalkmışlar bize S-400 almaktan vazgeçin diyorlar, niye vazgeçelim? Siz hala herhangi bir adım atmış değilsiniz. Üstelik biz farklı sistemleri kullanma hakkına sahibiz. NATO sorun teşkil etmediğini açıkça söyledi. NATO üyesi Yunanistan'ın senelerdir S-300'leri var ona bir şey söylemiyorsun, Türkiye'ye söylüyorsun. 22-23 bin TIR teröristlere Irak kanalıyla silah getireceksin. Ben senden paramla isteyeceğim vermeyeceksin. Onlara parasız vereceksin. Bu nasıl ittifak, nasıl ortaklık nasıl NATO'da beraber olmak? Bunlar karşılanmazsa biz adımlarımızı atarız dedik ve attık. Kendi güvenlikleri için binlerce kilometre uzaktan operasyon yapmaya gelenler kendilerini hak sahibi görüyor. Benim 911 kilometre sınırım var, her an tehdit altındayım. Ben müdahale etmeyeceğim. Var mı böyle 25 kuruşa simit?Türkiye'nin sınırları dibindeki güvenlik kaygılarını anlayışla karşılamak zorundadırlar. Terör örgütlerine destek verenler asıl kendi güvenliklerini tehlikeye atmış olurlar. Biz müttefiklerin güvenliğini istediğimiz gibi kendi güvenliğimiz için de gerekenleri yapmaktan asla geri durmayacağız. Tek isteğimiz bu haklı mücadelemize saygı duyulması destek verilmesidir. Şu gerçeği kimse unutmasın bu bölgede ancak Türkiye'yi karşısına alanlar değil yanına alanlar kazanır.Türkiye'yi bugünlere çok çalışarak getirdik, rastgele değil. Ülkemizde hiç çalışmadan, emek vermeden, ter dökmeden, gayret sarf etmeden neticeye ulaşacağını zanneden sadece muhalefet partileridir. Biz mümkün olsa 24 saat üzerine bir 24 saat daha koyup günü öyle kapatmak istiyoruz. Çünkü 24 saat yetmiyor. Muhalefet partileri için ise her seçim adeta bir mihnet.hani patlıcan, patates, soğan vesaire bunlarda üzdüler. Biz de anında tanzim satışları kurduk. Bunları daha da geliştiriyoruz, genişletiyoruz. Seçim sonrası eğer bu pahalılık, fırsatçılık devam ederse bu işi TESKOMB, TESK bunlarla oturacağız, konuşacağız. 81 ilin tamamında bu işi uygulamaya koyacağız. Milletimizi üzene tahammül edemeyiz.Isparta mitingine akın eden vatandaşlarla konuştu:Dış güçler iç güçler hepsi birleştiler. CHP demek zaten PKK demek. Yıllardır böyle. Gerçek milliyetçi bu halktır.Başkan Erdoğan olmasa Türkiye'yi Suriye'ye çevirecekler. AK Parti iktidarı, devam etmeli.Ben bolluğu AK Parti iktidarında gördüm.Reisimiz FETÖ belasını bu milletin sinesinden söktü attı. Tayyip Erdoğan bu memleketin başında kalmalı.Cumhurbaşkanımız bu ülkenin sigortası. O başımızda olduğu sürece memleketime kimse zarar veremez.Türkiye'yi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyin.Türkiye'nin ve bemim geleceğim için, umut Erdoğan.Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, çevresine de 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturuyoruz.