Binali Yıldırım’dan Meclis’e veda

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün akşam Meclis'te milletvekillerine veda yemeği verdi. Yemeğe AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti milletvekilleri ve eski meclis başkanları katılırken, HDP'den hiçbir temsilcinin katılmaması dikkat çekti. Yemekte bir konuşma yapan Yıldırım, parlamenter sistemin son Başbakanı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk TBMM Başkanı olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti: "Ayrıca Belediye Başkanı olan ilk Meclis Başkanıyım. Meclis Başkanlığı görevinden çekilen ilk başkan oluyorum. Gördüğünüz gibi ilkler arasında dolaşıp duruyoruz. 7 aylık Meclis Başkanlığı görevimden bu akşam itibari ile ayrılıyorum." Vekillerden helallik isteyen Yıldırım, sözlerini "Benim hakkım da sizlere helal olsun" diyerek bitirdi. Binali Yıldırım, yemeğin ardından 7 aydır yürüttüğü TBMM Başkanlığı görevinden istifa etti. Bugün saat 09.00'da görevini en yaşlı üye sıfatıyla MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan'a devredecek.