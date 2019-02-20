50 hakim ve savcıya kovuşturma izni

BUGÜN NELER OLDU

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi'nden Balyoz davasına bakan ve tamamına yakını FETÖ sebebiyle meslekten atılan 50 hâkim-savcı ilgili önemli bir karar çıktı. Mehmet Yılmaz başkanlığında toplanan 2. Daire, davanın soruşturma ve yargılama aşamasında görev yapan ve çeşitli usulsüzlüklere imza atan hâkim savcılarla ilgili HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan Müfettiş Raporu'nu ele aldı. Daire, söz konusu hâkim savcılarla ilgili kovuşturma izni verilmesine karar verdi. Dosyada 115 müştekinin bulunduğu öğrenildi. Müştekiler arasında Kadir Sağdıç, Dursun Çiçek ve Şafak Yürekli gibi isimler de bulunuyor. Dosya Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. Başsavcılıkça son soruşturma izni için hazırlanacak iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulacak. Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi onay verirse iddianame Yargıtay'a gönderilecek.