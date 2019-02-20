Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 7 ilde silah ticareti operasyonu:  41 gözaltı

7 ilde silah ticareti operasyonu:  41 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri'nin 7 ilde silah ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 17:20
7 ilde silah ticareti operasyonu:  41 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarları değerlendirerek silah ticareti yapan şüphelileri incelemeye aldı. Polis ekipleri yaklaşık 5 aydır takip ettiği şüphelilerin, silah ticareti yaptığını belirleyerek, sabah saatlerinde 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Düzce, Kocaeli, Konya ve Erzurum'da bulunan 41 kişinin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 14 tabanca, 12 av tüfeği, 11 kurusıkı tabanca, 10 şarjör ve 650 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 41 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

ARA OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Polis ekiplerinin şebekeyi takip etmeye başladığı günden bu yana şüphelilere yönelik yapılan ara operasyonlarda ise 35 tabanca, 20 av tüfeği, 4 susturucu, 12 kurusıkı tabanca, 10 şarjör ve 24 namlunun ele geçirildiği öğrenildi.

CHP'liler partide kapıları yumrukları, televizyonu kırdı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
7 ilde silah ticareti operasyonu:  41 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN