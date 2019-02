AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada parti önünde toplanan vatandaşlara konuşan Yıldırım, dün Eyüpsultan'da 'bismillah' diyerek sefere çıktıklarını hatırlattı.

Bugün gönül belediyeciliğini anlatmak için Maltepe'de olduklarını belirten Yıldırım, ''En çok da Maltepe'nin gönül belediyeciliğine ihtiyacı var. Maltepe'de belediyecilik artık neredeyse unutuldu değil mi? Artık kepengi kaldırıp 'bismillah' deme vakti geldi mi? 31 Mart'ta Ahmet Baykan kardeşimizi belediye başkanı yapacak mıyız ? İnşallah Ahmet Baykan'la beraber kayıp yılları da biz de birlikte telafi edeceğiz ve Maltepe hak ettiği güzelliklerle, hizmetlerle tekrar buluşmuş olacak.'' diye konuştu.

Yıldırım, ideolojiyle, ayrımcılıkla, boş laflarla ülkeye hizmet olmayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

''Bunun en güzel örneğini sizler biliyorsunuz. 16 yıldır liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la bu yola çıktığımız ilk günden beri Türkiye'nin her köşesini imar ettik, kalkındırdık, yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz, bunu herkes böyle bilsin. Onun için Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nda vatanını, milletini canından daha önemli bilen vatan sever insanlar var. Bu ülke hepimize yeter. 780 bin kilometrekare vatan toprağında Türkiye'nin her köşesinden, her renginden, her etnik grubundan insanların kardeşçe yaşadığı, en büyük düşmanımız olan iç ve dış bölücülere karşı bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Kürt'üz, Türk'üz ama Türk milletiyiz. Hira Dağı kadar Müslüman, Tanrı Dağı kadar Türk'üz. Bizim bu ülkenin bayrağıyla, toprağıyla sorun olmayan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Ama bu ülkeyi bölmeye çalışanlarla, terörle işbirliği yapanlarla bizim işimiz olmaz.''

''Deprem dönüşümünü hiç geciktirmeden tamamlayacağız''

Maltepe'ye ellerini boş gelmediklerini belirten Yıldırım, Maltepe'nin kayıp yıllarının telafi edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, uzun zamandır Maltepe'de neler yapılabileceğini, neye ihtiyacı olduğuna çalıştıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Maltepe'nin imarla ilgili sorunları devam ediyor mu? Depremle ilgili sorunları devam ediyor mu? Sabah Zümrütevler'deydik. Orada hemşehrilerimizle görüştük, sorunlarını dinledik. Allah korusun, bir deprem olacak. Bunu hepimiz biliyoruz ama o depreme hazır olmamız lazım. Yeşil alanımız, depremde toplanma alanlarımız bile yetersiz. Deprem riskine karşı yenilenmesi gereken binalarımız var. İnsan hayatından daha önemli bir şey var mı? O halde deprem dönüşümünü hiç geciktirmeden tamamlayacağız.''

Maltepe'de belediyecilik hizmetinin uzun zamandan beri tatil edildiğini belirten Yıldırım, ''Her tarafta yollar çamur, çukur, kirlilik almış başını gitmiş. Ne yapacağız? Cumhur İttifakı Adayı Ahmet beyle beraber hızlı şekilde ele ele vererek yılların kayıplarını telafi edeceğiz. Biz bunu Türkiye'de yaptık, Maltepe'de mi yapamayacağız. Daha alasını yaparız.'' ifadelerini kullandı.

''Türkiye'nin ulaşımını çözen İstanbul'un ulaşımını mı çözemeyecek''

Yıldırım, bir yandan projelere başlayacağını ve Maltepe'nin kaderini değiştirecek hizmetleri vatandaşlarını ayağına getireceklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Maltepe'nin diğer ilçelerde olduğu gibi en önemli sorunu trafiktir. Trafik çilesini, çileden zevke dönüştürecek, trafik problemini asgari düzeye indirecek çalışmaları bir bir planladık. Bunun için 10 kilometrelik Bostancı-Göztepe arasındaki tünel buranın trafik yükünü alacak. Bunun çalışmalarını başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Maltepe'de 9 tane trafiğin kilitlendiği nokta var, kavşaklar var. Bunların hepsi çalışıldı. Bunları tek tek alt üst geçitlerle, kavşaklarla trafiğin tıkanan damarlarını açmış olacağız. Mesela ikinci çok büyük sorun otopark. Yolların yarısı duran arabalarla dolu. Dolayısıyla trafik çalışmıyor. O halde Maltepe'de 28 otopark yapacağız. Toplam 6 bin 500 aracı sokaklardan çekmiş olacağız. Böylece sokaklar akan trafiğe kalmış olacak. Efendim bunlar nasıl yapılacak... Türkiye'nin ulaşımını çözen İstanbul'un ulaşımını mı çözemeyecek. Hava yolunu halkın yolu yapan, bölünmüş yollarla ülkeyi donatan, hızlı tren hayalini gerçeğe dönüştüren, deniz taşımacılığını denizci ülke, denizci millet rüyasını gerçek yapan, İstanbul'un trafik sorununu mu çözemeyecek. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.''

''AK Parti bu güne kadar ne dediyse onu yapan partidir''

Yıldırım, Maltepe'nin değerine değer katacak Yeşil A projelerinin olduğunu ve bu projenin denizle yeşili birleştiren bir proje olacağını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

''Yani ormanlardan denize iniş veya buralardan yeşil alanlara ulaşım. Bunlardan bir kaç tanesinden bahsedeyim. İki tane var Maltepe ilçesinde. Bu yeşil vadi, yeşil koridor projesinden iki tane var. Birisi Yalı- Cevizli - Esenkent'ten geçecek. Diğeri Marmara Eğitim Köyü'ne kadar gidecek, orada birleşecek. Aynı zamanda Bostancı'dan başlayıp Sancaktepe'yi, Maltepe'yi birleştiren diğer bir tane daha var. Bunların tamamı 40 kilometreyi buluyor. Bunlar esasında daha önce dere olan vadiler. Ancak yapılaşmadan dolayı bu dereler artık kaybolmuş ve özelliği yitmiş. Bunları tekrar ihya edeceğiz. Ortada su akacak, iki yanında yürüyüş, bisiklet yolları olacak, yeşillik ağaçlar olacak ve bu şekilde yeşille maviyi buluşturacağız. Bunun devamında mahalle parkları var en az 500 metrekare olmak üzere. Mahallelerde parklar, semt parkları, ilçe meydanları, millet bahçeleri ve millet kıraathaneleri olacak. AK Parti bu güne kadar ne dediyse onu yapan partidir. Yapamayacağımız hiçbir şeyin de millete sözünü vermedik.''

Yıldırım, konuşmasının ardından AK Parti Maltepe İlçe Binasına ziyaret etti.

Yıldırım'a Cumhur İttifakı'nın Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan ile AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikci, Milliyetçi Hareket Partisi Maltepe İlçe Başkanı Mesut Kamburoğlu da eşlik etti.