Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Elazığ merkezli kaçak silah operasyonu

merkezli kaçak silah operasyonu

merkezli iki ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 12:17
Elazığ merkezli kaçak silah operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Elazığ ve Bingöl'de çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belirlenen bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 24 fişek ve 100 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen bir şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "ruhsatsız silah ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Gözaltına alınan diğer zanlıların ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ merkezli kaçak silah operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN