FETÖ'nün "eyalet muhasebecisi"ne 9 yıl hapis cezası

12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fırat Bağçeci ve avukatı katıldı.

Duruşmada, hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunma yapması istenen sanık Bağçeci, suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt içerisinde "Seyhan eyalet muhasebecisi" şeklinde anılması, Bank Asya'ya talimatla destek amaçlı yoğun para yatırdığı, haklarında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan işlem yapılanlarla telefon görüşmelerinin olduğu ve örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydının tespit edildiği dikkate alınarak üzerine atılı suçtan üst hadden cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Son sözleri sorulan sanık Bağçeci, mütalaayı kabul etmediğini belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanık Fırat Bağçeci'yi ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.