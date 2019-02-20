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'nün "eyalet muhasebecisi"ne 9 yıl hapis cezası

'da, /'nin "Seyhan eyalet muhasebecisi" olduğu öne sürülen sanığa "terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada 9 yıl hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 14:04
FETÖ'nün eyalet muhasebecisine 9 yıl hapis cezası

12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fırat Bağçeci ve avukatı katıldı.

Duruşmada, hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunma yapması istenen sanık Bağçeci, suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt içerisinde "Seyhan eyalet muhasebecisi" şeklinde anılması, Bank Asya'ya talimatla destek amaçlı yoğun para yatırdığı, haklarında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan işlem yapılanlarla telefon görüşmelerinin olduğu ve örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydının tespit edildiği dikkate alınarak üzerine atılı suçtan üst hadden cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Son sözleri sorulan sanık Bağçeci, mütalaayı kabul etmediğini belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanık Fırat Bağçeci'yi ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.

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FETÖ'nün "eyalet muhasebecisi"ne 9 yıl hapis cezası
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