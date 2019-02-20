PKK propagandası yapılan FETÖ yurdu çalışanına 10 yıl hapis

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında örgüte ait Fecir Kız- Erkek Öğrenci Yurdu'nda 2011-2013 yıllarında yönetim memuru olarak görev yapan Üzeyir Kazan, 29 Aralık 2016'da tutuklanarak cezaevine konuldu. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Kazan hakkında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Üzeyir Kazan hakkında hazırlanan iddianamede olayların gelişimi ve öğrenci ifadeleri yer aldı. İddianameye göre; 13 Ağustos 2015 günü Erzurum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü arayan ve kimlik ile telefon bilgilerinin gizli kalmasını isteyen bir kişinin, "Örgütün okullarına ve dershanelerine son zamanda yaptığınız operasyondan dolayı bu okullarda bulunan laptop ve harddiskleri, M.H.Y.'nin evine sakladılar. Harddisklerde tüm para transferleri, kaçırılan vergiler ile ilgili kayıtlar mevcut" ihbarda bulundu. İhbar üzerine M.H.Y.'nin evinde yapılan aramada bir çok bilgi ve belge ele geçirildi. Ele geçirilen harddisklerden yaklaşık 500 GB'lık veri elde edildi. . 'Dershane net' isimli kripto şifreli dosya ise çözümlenmesi için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderildi. Evde yurtta kalan öğrencilere ait senetler de bulundu.



PKK LEHİNE KONUŞMALAR YAPILIYORDU



Senetlerde ıslak imzaları bulunan öğrenciler de soruşturma kapsamında tek tek dinlendi. Öğrencilerden Y.C.K. ifadesinde Erzurum'daki Atatürk Üniversitesinde 2012 yılında okurken Fecir Erkek Öğrenci Yurdu'nda kaldığını anlatarak, yurtta kaldığı süre içerisinde kendisinden ve arkadaşlarından 'Himmet' adı altında kurban parası istendiğini, herkesin Zaman Gazetesi'ne abone edildiğini belirtti. Her hafta Cuma namazından sonra Fetullah Gülen'e ait CD'lerin izlettirildiğini, propaganda amaçlı sohbetler yapıldığını söyleyen Y.C.K. "Hatta Fetullah Gülen'in Erzurum'da yaşamış olduğu eve ziyaretler düzenlenirdi. Uğur olarak bildiğim kişi, 'Ben sizin gibi öğrencilere Allah yolunda yol göstericilik yapıyorum' diyordu. Yurtta muhasebe işlerinden sorumlu Mikail isimli kişi PKK terör örgütü lehine konuşmalar yapıyordu. Bu nedenle bir kaç kere bu şahısla bazı öğrenciler tartıştı. Yurt müdürüne şikayet edilmesine rağmen bu kişiye söz söyletilmedi" diye konuştu.



ÇATI KATINDA POLİSLİK MÜLAKATINA HAZIRLIK



Öğrencilerden S.Y. de "Cuma günleri toplantı yapılıyordu. Zorlasalar da ben katılmıyordum. Kendi fikirlerine yakın bazı öğrenciler seçildi, bu öğrenciler polislik mülakatlarının yapıldığı dönemde yurdun kullanılmayan çatı katına çıkarıldı. Diğer öğrencilerden bazıları 'bizde gelelim belki polis oluruz' diye talepte bulunmalarına rağmen, 'sizin çatı katına çıkmanız yasak denilerek' izin verilmedi" dedi.



ÜST SINIRDAN CEZA



Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında Üzeyir Kazan ve avukatı hazır bulundu. FETÖ'nün veya başka bir örgütün üyesi olmadığını öne süren Kazan, suçsuz olduğunu savundu.



Mahkeme, Üzeyir Kazan'ı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında cezayı yarı oranda arttırarak, 12 yıla çıkaran mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alarak, iyi hal indirimi uyguladı ve Üzeyir Kazan'ı 10 yıl hapis cezasına mahkum etti.

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